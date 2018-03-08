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    İşyerlerinde aile üyelerinden kira alınmadığında yine de vergi alınır mı?

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

    İşyeri statüsünde kullanılan dükkanların aile üyelerine kiralayan ve ücret almayan vatandaşlar, bu durumda vergi ödeyip ödemeyeceklerini merak ediyor. Mülk sahibi vatandaşların merak ettiği bir başka konu ise, hem de konut kirası alındığı takdirde, vergilendirme hesabının nasıl yapıldığı. Vatandaşlar kafalarının karışık olduğu bu konular hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, işyerlerinde aile üyelerinden kira alınmadığında yine de vergi alınır mı? Aynı anda hem işyeri, hem de konut kirası elde edenlerde vergi hesabı nasıl yapılır?

    Mülk sahiplerinin vergilendirme konusunda merak ettiği birçok önemli husus var bunların başında, aile üyelerine kiralanan ve herhangi ücret ödemesi alınmayan dükkanların vergilendirme durumu ve hem dükkan hem de konutlardan kira geliri edildiği durumlarda vergilendirmenin nasıl yapıldı. İşte, mülk sahiplerinin merak ettiği sorular ve yanıtları...

    İŞYERİMİ AİLE ÜYELERİME KİRALADIM VE KİRA ÜCRETİ ALMIYORUM, YİNE DE VERGİ ALINIR MI?

    Konutunu, kira almadan annesi, babası, kardeş veya çocuğunun kullanımına bırakan için vergi yokken, işyerini aynı kişilere tahsis eden için bedelsiz kullanım da olsa vergi var. Emsal kira bedeli (emlak vergi değerinin yüzde 5’i) üzerinden mülk sahibinin vergi ödemesi gerekiyor. Amca, dayı, teyze, hala, kuzen, yeğen için de (konut veya işyeri) bedel alınmasa dahi emsal kira bedeli üzerinden vergi hesaplanması gerekiyor.

    HEM KONUT HEM DE İŞYERİMDEN KİRA GELİRİ ELDE EDİYORUM, BUNUN VERGİLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

    Aynı dönemde hem işyeri, hem de konut kirası elde edenler, konut kira vergisinin hesabında 25 Mart 2017’ye kadar verecekleri beyannamelerinden 3.800 lirayı düşebiliyor (2017 kira gelirleri için; 25 Mart 2018 tarihine kadar verilecek beyannameler deyse 3.900 lira düşülebilecek). Sonrasında götürü/gerçek gideri düşüp vergi hesaplanıyor. Hesaplanan vergiden (işyeri kiracısının ödediği) stopajlarda beyannamede mahsup ediliyor.

    Etiketler: Kira , Vergi , kira gelir vergisi , gündem
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