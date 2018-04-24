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    İşyerinin camına yazdığı ismin silindiğini görünce dehşet saçtı

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultanbeyli’de iddiaya göre sevdiği kızın çalıştığı işyerinin camına gizlice ismini yazan kişi, adeta terör estirdi; yazıyı silen işyeri sahibine bardakla saldırdı, tekme ve yumruklarla esnafı hastanelik etti.

    Sultanbeyli'de bir işyerinde çalışan genç kıza duyduğu ilgiyi takıntı haline getiren şüpheli adeta terör estirdi. İddiaya gör, kimsenin görmediği bir anda işyerinin camına genç kızın ismini yazan şüpheli bir süre sonra geri döndüğünde yazının silindiğini gördü.

    Bir arkadaşıyla birlikte işyerinin sorumlusu olan esnafı sıkıştıran şüpheli, bir süre tartıştığı esnafın kafasına elindeki bardağı atıp tekme ve yumruklarla adamı hastanelik etti.

    Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen saldırgan, olay yerinden ayrıldı. Ağır yaralanan esnaf olay yerine çağrılan 112 tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bardaklı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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