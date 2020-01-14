İşyeri önünde deve kesip olay çıkarmıştı! Özür diledi...

Irak uyruklu kasap Yasir Nasır, 3 Ocak günü iş yerinin önünde deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine iş yeri mühürlendi. Kasap Nasır, önceki gün de Eyyübiye Mahallesi’ndeki hayvan pazarında esnafla kavga etti. İddiaya göre Iraklı kasap, hayvan pazarında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavganın ardından esnaf, Iraklı kasabı kovalayarak pazardan çıkardı.

Yaşanan olayların medyaya yansıması üzerine büyük tepki toplayan Nasır, Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi ile temasa geçti.



'PİŞMANIM'

Irak savaşında, Saddam taraftarı olduğu için göç ettiğini anlatan Yasir Nasır, yaşanan her iki olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Irak’ta kasap olarak çalışıyordum. 12 kardeşim ve 85 kişilik aşiret üyesiyle Şanlıurfa’da yaşıyoruz. Deve kesme olayında biz çok yanıldık. Buranında örf ve adetlerinin Irak’la aynı olduğunu sanarak, iş yeri önünde deve kestik. Hata yaptığımızı sonradan anladık. Irak’ta kasaplar develerini iş yeri önünde kesiyordu. Bir daha böyle bir hata yapmayacağız. Buranın kurallarına uyacağız. Herkesten özür diliyorum. Biz bedevi değiliz. Kürt asılıyız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Türkiye ve Şanlıurfa halkı bize kucak açtı. Biz nankör değiliz. Yaptığımız olaylardan dolayı çok pişmanım."

İzzet Çiftçi de şunları söyledi:

"Bu kardeşimiz, Irak’tan Saddam yanlısı olduğu için önce Suriye’ye, 5 yıl önce de Türkiye’ye gelerek, Şanlıurfa’ya yerleşmiş. Yaşanan hadiselerden dolayı çok üzgün olduğunu bildirmesi üzerine, aracı olduk. Tartıştığı kişilerle husumetini sonlandırdık. Onların örf ve gelenekleri farklı olduğu için zaman zaman burada bocaladıklarını söyledi. Kendi ülkesinde deve kesmenin normal karşılandığını ancak burada yasak olduğunu bilmediğini ifade etti. Çok pişman olduğunu belirterek, Şanlıurfa ve Türk halkından özür diledi."