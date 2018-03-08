İşyeri kiralarından vergi iadesi alır mı? İşyeri kiralarında gerçek gider mi, götürü gider mi?

Kiraladıkları dükkânları iş yeri olarak kullanılan mülk sahipleri, 'işyeri kiralarından vergi iadesi alır mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, işyeri kiralarından vergi iadesi almanın yolu ne? Kimler işyeri kiralarından vergi iadesi alabilir? İşyeri kiralarında gerçek gider mi, götürü gider mi? İşte merakla araştırılan konunun detayları...

İŞYERİ KİRA GELİRİNDEN VERGİ İADESİ ALINIR MI?

2016’da yıllık net 105.600 liraya (aylık net 8.800 lira) kadar işyeri kira geliri elde edenler vergi iadesi alabiliyor. Örneğin 2016’da yıllık net 24.600 lira (aylık net 2.050 lira) kira elde eden bir mülk sahibi, beyanname verecek (1-25 Mart 2017’de) ama vergi ödemeyecek ve 2.168 lira da vergi iadesi alacak. 2017’de yıllık net 24.600 lira (aylık net 2.050 lira) kira elde eden bir mülk sahibi, beyanname verecek (1-25 Mart 2018’de) ama vergi ödemeyecek ve 2.188 lira da vergi iadesi alacak.









İŞYERİ KİRALARINDA GERÇEK GİDER Mİ? GÖTÜRÜ GİDER Mİ?

İşyeri kira geliri elde edenler de aynı konut gelirlerinde olduğu gibi ister ‘belgesiz götürü gideri’ ister ‘belgeli gerçek gideri’ tercih edebilirler. Hangisinin daha avantajlı olduğu belgeli gerçek giderin büyüklüğüne bağlı. Yüzde 25 götürü gidere göre, daha fazla gerçek gideri olanlar ‘gerçek gider’ yöntemini tercih edebilirler. 2017 Mart’ta Maliye’ye verilecek beyannameye dâhil olan gerçek gidere ilişkin belgelerin; olası denetimde ibraz edilmek üzere (2021’in sonuna kadar) saklanması gerekecek.