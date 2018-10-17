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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)
17.10.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

İsyan ettirmişti.. Ve yeni karar çıktı

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İsyan ettirmişti.. Ve yeni karar çıktı

HEMŞİRE Gizem Berfu Altunoğlu’nun hayatını kaybettiği trafik kazasında araç sürücüsü Merve Köstereli tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de araçta bulunan Merve Köstereli’nin nişanlısı Tunç Öcal da tutuklanmıştı.

Maltepe’de 6 Ekim 2018 tarihinde alkollü araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na (20) çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü Merve Köstereli tutuklandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

NİŞANLILAR SUÇU BİRBİRİNE ATTILAR

Merve Köstereli’nin Maltepe Rıfkı Tongsir Caddesi üzerinde araçla seyir halinde iken kontrolden çıkarak bölgede yaya olarak bulunan Gizem Berfu Altunoğlu’na çarptığı ve ölümüne neden olduğu belirtilen açıklamada, Şüpheli Merve Köstereli’nin ifadesinde ’seyir halindeyken kendisiyle tartışan nişanlısı Tunç Öcal’ın fiziki müdahalesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini’ beyan ettiği, Tunç Öcal’ın ise bu iddiayı doğrulamayıp Merve Köstereli’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini görünce kontrolü sağlamak için müdahalede bulunduğunu savunduğu" belirtildi.

Olay günü araç sürücüsü olan şüpheli Merve Köstereli’nin 0.90, diğer şüpheli Tunç Öcal’ın ise 0.70 promil alkollü olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, Tunç Öcal ve Merve Köstereli’nin 7 Ekim 2018 tarihinde tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildikleri, Tunç Öcal’ın, Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandığı, Merve Köstereli’nin de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 15 Ekim 2018 tarihinde aldırılan bilirkişi raporunda Merve Köstereli’nin asli, Tunç Öcal’ın ise tali kusurlu olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, delil durumu değiştiği için Merve Köstereli’nin bugün yakalanarak adliyeye getirildiği, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve mahkeme tarafından tutuklandığı anlatıldı.

Otomobilde şiddet Hemşire Gizem’i öldürdüHemşire Gizem Altunoğlu, 0.90 promil alkollu Mali Müşavir Merve Kostereli’nin kullandığı aracın çarpması sonucu öldü kaybetti. Merve Kostereli otomobilde tartıştığı arkadaşı Tunç Öcal saçını çektiği için aracın kontrolünü kaybettiğini söyleyince serbest kaldı. 0.79 promil alkollü olduğu belirlenen Tunç Öcal tutuklandı. Altunoğlu’nun ailesi, alkollü sürücü Merve Kostereli’nın serbest kalmasına isyan etti. Gizem Altunoğlu, 20 yaşındaydı. Bir ay önce hemşire olmuştu. Özel bir sağlık kuruluşunda işe başlamıştı. Daha maaşını bile almamıştı. 5 Ekim sabah saat 08.00 sıralarında işe gitmek için bindiği minibüsten Maltepe’de indi. O sırada savrularak gelen bir araç çarptı. Ağır yaralandı. Yardımına meslektaşları koştu ancak hayata döndürülemedi. Aracı kullanan Merve Kostereli ve arkadaşı Tunç Öcal gözaltına alındı. Polisin yaptığı araştırmada, iddiaya göre, Merve Kostereli ve Tunç Öcal, sabaha kadar eğlendi. Eğlence çıkışı araçlarının yakıtı bitince yolda kaldılar. Yakıt alıp yola devam ettiler. Bu anları da kameraya çektiler. Yakıt aldıktan 15 dakika sonra Gizem Altunoğlu’na çarptılar. Merve Kostereli’nin 0.90 promil alkollü, geçmişte TV’lerdeki ses yarışmalarına katılan şarkıcı Tunç Öcal’ın da 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Merve Kostereli, polis ifadesinde aracı kullanırken tartıştığı arkadaşı Tunç Öcal’ın saçını çektiğini bu yüzden aracın kontrolünü kaybettiğini ve kazanın yaşandığını öne sürdü. Tunç Öcal da Merve Kostereli’nin saçını çekmediğini iddia etti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Merve Kostereli adli kontrolle serbest kalırken, Tunç Öcal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gizem Altunoğlu’nun ailesi, 0.90 promil alkollü sürücü Merve Kostereli’nin serbest kalmasına isyan ederek, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu belirterek adalet beklediklerini söylediler. Çetin AYDIN/İSTANBUL
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İsyan ettiren ölüm... Otomobilde kavga ettiler, Gizem hemşire hayatını kaybetti
İsyan ettiren ölüm... Otomobilde kavga ettiler, Gizem hemşire hayatını kaybetti

 

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