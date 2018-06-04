İsyan ettiren olayın ardından iyi haber geldi

Olay, dün Samsun'un İlkaadım ilçesinde Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana gelmişti. Yusuf Ziya Yılmaz Şahirlerarası Otobüs Terminali yakınında darp edilmiş halde bulunan Elif P. (83), vatandaşlar tarafından otogar polisine götürüldü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadının tedavisi burada yapıldı. Kendisini oğlunun ve gelininin darp ettiğini belirten Elif P., "Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdü" dedi.



Hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı kadın, polis tarafından ekip otosuyla Samsun Şiddet Önleme Merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili yaşlı kadının oğlu İ.P. ile gelini S.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.P. ve S.P. annelerinin iddialarını kabul etmedi. Savcıya ifade veren çift, serbest bırakıldı.

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ



Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğü harekete geçerek yaşlı kadını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Huzurevine yerleştirdi. Bütün ihtiyaçları karşılanan Elif P. huzurevinde çok iyi karşılandığını belirtti. 6 kızı ile 3 oğlu olan Elif. P., çocuklarının kendisini kabul etmeleri halinde Eskişehir'deki oğlu veya bir kızının yanına gitmek istediğini belirtti.