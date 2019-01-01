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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.01.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

İsyan ettiren olay! 'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur' dedi

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Adana'da yeni yılın ilk günü 4 sürücü yol kenarına park ettikleri otomobillerinin lastiklerinin kesildiğini görünce şok oldu. 

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  • İsyan ettiren olay
  • İsyan ettiren olay
  • İsyan ettiren olay
  • İsyan ettiren olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cevdet ve Niyazi Demirkol Kışla Caddesine gece park ettikleri otomobillerine binmek için sabah evden çıktı. Ancak otomobillerinin yanına geldiklerinde ön ve arka lastiklerinin bıçakla kesilerek patlatıldığını gördü. Bu arada sürücüler cadde üzerinde bulunan iki aracında tek lastiğinin yine bıçakla kesilerek patlatıldığını fark etti.

Araç sahipleri polisi arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislere çevredeki görgü şahitleri gece maskeli şahısların dolaştığını onların yapmış olabileceğini söyledi. Polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyip olayı gerçekleştireni bulmak için çalışma başlattı.

Otomobilinin iki lastiği kesilen Cevdet Demirkol en az 400 lira zararı olduğunu belirterek, "Bugün yeni yıl böyle yeni yıl olmaz olsun. Rezil olduk böyle yeni yıl mı olur. İlk günden cezayı yedik. Geçen günlerde de otomobilimin camını kırmışlardı.

Buna bir çare bulamıyoruz sürekli bize zarar veriyorlar. Ben şimdi 400 lira verip nasıl iki lastik alacağım. Yetkililer buna bir çare bulsun" diye seslendi. Niyazi Demirkol ise mahallede sürekli bu tür olaylar olduğunu bir çözüm bulunması gerektiğini, otomobilleri görünce şok olduklarını söyledi. 

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