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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
19.11.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

İsyan ettiren olay! Annesinden kaçıp kayınvalidesine sığındı…

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İsyan ettiren olay! Annesinden kaçıp kayınvalidesine sığındı…

Adana'da 15 yaşındayken kaçarak evlenen, kocası cezaevine düşen 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının tecavüzüne uğradığını, şantaj ve tehditle başka erkeklerle birlikte olmaya zorlandığını ileri sürüp şikayetçi oldu, yetkililerden yardım istedi. Annesinden kaçıp kayınvalidesine sığınan G.Y. "Onlar cezalarını çektiklerinde ben rahat bir yaşam süreceğim" ifadelerini kullandı.

Adana’da eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj ve tehdit yoluyla kendisini başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu.

Anne ve babası ayrı olan G.Y., 2 yıl önce 15 yaşındayken kaçarak Ç.A. (22) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi. Ancak 18 yaşından küçük biriyle evlendiği için Ç.A. yargılanmaya başladı ve cezaevine girdi. Bu suçtan beraat eden Ç.A., 2018 yılında başka bir suçtan dolayı yine cezaevine girdi. Bunun üzerine G.Y. oğlu ile birlikte yetiştirme yurduna verildi. 1 buçuk ay yurtta kalan G.Y. daha sonra annesi N.G. (43) ile birlikte yaşamaya başladı. 2018 yılının Temmuz ayında anne N.G.’nin kuaförü B.A.Ç.'nin (29) eşi, genç kıza mesaj göndererek evlerine kahve içmeye çağırdı.

"KAHVESİNE İLAÇ KOYUP TECAVÜZ ETTİ"

Bunun üzerine öğle saatlerinde eve giden G.Y.'nin kahvesine iddiaya göre B.A.Ç., uyku ilacı kattı ve genç kız kahve içtikten sonra bayılıp sabah saatlerinde gözlerini açtı. Uyandığında ise hiçbir şey hatırlamayan G.Y., 2 gün sonra B.A.Ç.’den aldığı mesajla hayatının şokunu yaşadı. G.Y.'ye uyurken tecavüz eden B.A.Ç., bu anları kaydedip G.Y.’ye gönderdi ve ‘Çocuğuna zarar vermek ve eşine söylemek’ ile tehdit edip genç kızı ağına çekti.

"CEZAEVİNDEKİ EŞİNE DURUMU ANLATTI"

Daha sonra G.Y., durumu annesine anlattığında annesi inanmadı ve çaresiz kız B.A.Ç.’nin para alarak kendisini pazarladığı kişilerle birlikte oldu. Geçen ay ise artık dayanamayan G.Y. annesinin evinden kaçarak kayınvalidesine sığındı ve durumu cezaevindeki eşine anlattı. Eşinin tavsiyesiyle geçen 13 Kasım tarihinde G.Y. Adana Adliyesi’ne giderek B.A.Ç. hakkında şikayetçi oldu.

"DEDİKLERİNİ YAPMAYA MECBUR KALDIM"

B.A.Ç.’nin dediklerini mecburiyetten yaptığını söyleyen G.Y., “Annemin arkadaşı bu adam. Annemin evinde kalmam gerekiyordu. Sokakta kalamam sonuçta 1 çocuğum var. Gelip gidiyorlardı sürekli böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Eşi beni eve çağırdı gittim. Sabah uyandığında bir şey hatırlamıyorum. 2 gün sonra bana mesaj attı ve tehdit etti. Yanına gidip fotoğraf ve videoları gördüm. ‘Ne hakla bunu yapabilirsin’ dediğimde bana ‘Eğer dediklerimi yapmazsan eşine, cezaevine bu fotoğraf ve videoları gönderirim’ dedi. Eşime ilk zamanlar söylemedim mecbur kaldım dediklerini yapmaya” diye konuştu.

"BU ADAMLA YAT, BEN PARASINI ALDIM"

Annesinin bu olaylarda hiçbir şekilde kendisinin yanında olmadığını iddia eden G.Y., “Annemin beraber olduğunu düşünüyorum kendi aralarında. Bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç.’nin eşinin de bildiğini düşünüyorum. B.A.Ç. birçok kez bana, ‘Bu adamla yat, ben parasını aldım. Gerisine karışma’ dedi. Artık birkaç ay öncesine kadar tekrar tehditlere başladığında dayanamayıp eşime anlattım. O da bana ‘Seni seviyorum. Sen kötü bir şey yapmamışsın. Seni tehdit etmişler. Git adli makamlara başvur’ demesi üzerine delillerimi toplayıp savcılığa verdim” ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİM BU İNSANLAR CEZALARINI ÇEKSİN"

Herkesin hak ettiği cezayı almasını istediğini aktaran G.Y., “Mağdur olan benim. Eşim yakın zamanda dışarı çıkacak ve kendi hayatımızı kuracağız. Ben bu kadar çok şey yaşadım, kendi gururumu ayaklar altına alıp gittim her şeyi anlattım. Tek istediğim bu insanlar cezalarını çeksinler. Ben rahat edemiyorum. Kimse bana inanmıyor. Benim elimde deliller de var. Onlar cezalarını çektiklerinde ben rahat bir yaşam süreceğim” dedi.

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