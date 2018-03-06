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    İsyan ettiren görüntü! ‘Böyle evlat olmaz olsun’ dedirtti

    İSTANBUL (İHA)
    06.03.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören yatalak hasta annesine, “Bakırköy’e yatıracaklar, seni her gün dövecekler, yılansın sen” şeklinde hakaretler eden kadının görüntüleri isyan ettirdi. Diğer hasta yakınlarının kendisini uyarmasına aldırış etmeyen kadının, görüntüleri 'böyle evlat olmaz olsun' dedirtti.

    Kameralara yansıyan görüntüde yatalak hasta olan yaşlı kadının yatağında doğrulmaya çalıştığı görülüyor. Kameraya yansıyan görüntülerde bu sırada yaşlı kadının kızı tarafından azarlandığı görülüyor.

    Kızının annesine, “Nereye niye kalktın, soktun ayağını oraya. Bakırköy’e yatıracaklar seni, seni her gün dövecekler” dediği görülüyor. Kızından azar işiten annenin ise mırıldanarak, ‘Allah seni görecek’ demesi üzerine kızın, ‘Allah görmüyor işte, ne yapmışım da görecek beni. Analık mı yaptın bana? Yılansın sen’ dediği kameralara yansıyor. Bu sırada kendisini uyaran diğer hasta yakınlarına da aldırış etmeyen ve altı bezli olan annesinin üzerindeki örtüyü kaldıran kızın görüntüleri 'böyle evlat olmaz olsun' dedirtti.

     

    Etiketler: Hastane , tepki çeken görüntü , hasta , Anne , son dakika
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