İsyan ettiren görüntü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
22.10.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

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Bursa'da merkez Nilüfer ilçesine bağlı 4 mahalleden geçerek, Nilüfer Çayı’na karışan Ayvalı Deresi, kirli akması, sinek üretmesi ve çevreye kötü kokular yayması nedeniyle bölgede yaşayanların tepkisine yol açıyor. Şehrin en lüks semtinde yaşayanlar, Ayvalı Deresi’nin ıslah edilerek Eskişehir’deki Porsuk Çayı’na benzer hale getirilmesini istiyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, derede sürdürülen ıslah çalışmalarının 1 aya tamamlanacağını belirtildi.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı 29 Ekim, Özlüce, Ertuğrul ve Yüzüncüyıl mahallelerinden geçip Nilüfer Çayı’na karışan Ayvalı Deresi, kirli görüntüsü, sinek üretmesi ve çevreye kötü kokular yayması nedeniyle mahallelerde yaşayanları isyan ettirdi. Kirliliğin arttığı derenin suyu, yeşil yosun tabakasıyla kaplanırken, dereye karışan atıklar da dikkat çekti. Nilüfer’de yaşayanlar, soruna bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.

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29 Ekim Mahallesi’nin muhtarı İsmail Keskin, Ayvalı Deresi kaynaklı sıkıntıyı mahalle sakinlerinin toplu olarak imzaladığı dilekçeyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini söyledi. Keskin, ”Ayvalı Deresi, bölgeye değer katması gerekirken, bize işkence olmaya başladı. Sinekler ve kötü koku bizi çok rahatsız ediyor. Ayvalı Deresi’nin, Eskişehir’deki Porsuk Çayına benzer bir projeyle ıslah edilmesini istiyoruz. Bu görüşlerimizi belediye ile paylaştık; ancak şu an için bir gelişme yok” dedi.

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Aynı mahallede yaşayan Meryem Suskun da ”Sinek, pis görüntü ve kötü kokudan şikayetçiyiz. Çocuklarımız zaman zaman dere kenarında oynuyor. Önceleri bu derede ördekler, balıklar vardı; şimdi yok. Bu dere bir an önce ıslah edilip, çevresine değer katan bir dere haline getirilmeli” diye konuştu.

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Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Sağlıklı çevre için derelerdeki temizlik faaliyetlerine büyük önem verildiği vurgulanan açıklamada, Ayvalı Deresi’nde de ıslah çalışmalarının sürdürüldüğü, iklim şartlarına bağlı olarak çalışmaların 1 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.10.2018)
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