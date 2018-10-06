İsviçre'den 214.8 Euro Türkiye'den 18.2 Euro
Türkiye, yargı sistemine kişi başına ayrılan pay bakımından Avrupa’da son sıralarda. CEPEJ raporuna göre, Türkiye yargı sistemine kişi başına 18.2 Euro harcıyor. İlk sırada 214.8 Euro ile İsviçre var.
Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından yayımlanan 2016 istatistiklerine dayalı Avrupa Yargı Sistemleri Raporu’na göre, Türkiye’de yargı sistemine kişi başına sadece 18.2 Euro harcanıyor. CEPEJ’in 2014 verilerine dayalı bir önceki raporunda bu rakam 20.9 Euro olarak açıklanmıştı.
Deutsche Welle’nin haberine göre, Avrupa genelinde yargı sistemine kişi başına en fazla payı 214.8 Euro ile İsviçre ayırıyor. Lüksemburg (157.3 Euro), Almanya (121.9 Euro), Hollanda (119.2 Euro), İsveç (118.6 Euro) kamu bütçesinden yargı sistemine kişi başına en fazla pay tahsis eden diğer ülkeler.
Yargı sistemine kişi başına en az bütçe ayıran ise sırasıyla Azerbaycan (7.8 Euro), Ukrayna (8.1 Euro), Moldova (8.3 Euro), Ermenistan (8.4 Euro) ve Gürcistan (9.7 Euro).
Türkiye, yargı sisteminde mahkeme vergileri ve harçlarından elde edilen gelirlerde ön sıralarda. Almanya 4 milyar 336 milyon 886 bin 963 Euro ile bu alanda lider konumunda. Almanya’yı Avusturya (1 milyar 99 milyon 812 bin Euro) ve Türkiye (903 milyon 13 bin 742 Euro) izliyor. Fransa, Lüksemburg ve İspanya’da yargılama gideri ve harç alınmıyor.
100 BİN KİŞİYE 14 HÂKİM
CEPEJ raporuna göre Türkiye’de 100 bin kişiye sadece 14 hâkim düşüyor. Bu alanda Avrupa ortalaması 22. Monaco 100 bin kişiye 99 hâkimle en üst sırada. İrlanda ve Birleşik Krallık sadece 3 hâkimle listenin en altında yer alıyor. Fakat bu iki ülkede çok sayıda profesyonel olmayan hâkim görev yapıyor.
Avrupa’da bir hâkim kariyer başında yılda ortalama brüt 50 bin 529 Euro kazanıyor. Bu meblağ yüksek mahkemede 96 bin 102 Euro civarında. Türkiye’de ise kariyer başında yılda 24 bin 103 Euro, yüksek mahkeme düzeyinde 44 bin 241 Euro.
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