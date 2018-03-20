İsveçli Benjamin Filistin için 5 bin km yürüdü

Benjamin Ladraa (25), bir İsveçli. Göçmen bir babanın çocuğu olan Ladraa, 5 Ağustos 2017’de ülkesinden Filistin’e gitmek için sırt çantası ile yola koyuldu. Fakat onun yolculuğunu diğerlerinden farklı kılan, iki ülke arasındaki 5 bin kilometreyi yürüyerek kat etmeyi seçmesi. Tek amacının Filistin halkının yaşadıklarına dikkat çekmek ve onlarla olan dayanışmayı arttırmak olduğunu söyleyen Ladraa, Türkiye’de yaklaşık 1.200 kilometre yürüyecek. Yola çıkış hikayesini ve yaşadıklarını konuşmak için Ladraa’yla 10 ülke geçtikten sonra ulaştığı Türkiye’de, Çorlu’da buluştuk. Benjamin Ladraa (25), bir İsveçli. Göçmen bir babanın çocuğu olan Ladraa, 5 Ağustos 2017’de ülkesinden Filistin’e gitmek için sırt çantası ile yola koyuldu. Fakat onun yolculuğunu diğerlerinden farklı kılan, iki ülke arasındaki 5 bin kilometreyi yürüyerek kat etmeyi seçmesi. Tek amacının Filistin halkının yaşadıklarına dikkat çekmek ve onlarla olan dayanışmayı arttırmak olduğunu söyleyen Ladraa, Türkiye’de yaklaşık 1.200 kilometre yürüyecek. Yola çıkış hikayesini ve yaşadıklarını konuşmak için Ladraa’yla 10 ülke geçtikten sonra ulaştığı Türkiye’de, Çorlu’da buluştuk.

Kardelen Koldaş - Benjamin Ladraa

VARINI YOĞUNU SATTI

İsveç, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye... 11 ülke gezen ve yaklaşık 3 bin kilometre yürüyen Ladraa, İsveç’in Gothenburg şehrinden. Üniversitenin ilk senesinden sonra okuldan ayrılan Ladraa, Kızılhaç’ta çalışarak biriktirdiği ve bateri gibi müzik aletlerini satarak toparladığı bin Euro ile bu yolculuğa çıktı. “Yarısını drone almaya harcadım” diyen Ladraa, #WalkToPalestine, yani #Filistin’eYürüyüş, hashtagi ile maceralarını sosyal medyadan paylaşıyor.

EŞYALARI BEBEK ARABASINDA

Ladraa yanında çadırı, uyku tulumu, 5 yedek bataryası ve onları şarj etmek için aldığı güneş panelleri ile seyahatine devam ediyor. Ladraa, yanındaki eşyalarını önce sırtında taşımayı denemiş. Ancak tanıştığı birinin önerisi ile eşyalarını İsveçli bir adamın hediye ettiği bebek arabasına yüklemiş. Türkiye’ye kadar 4 bebek arabasını değiştiren Ladraa, Çorlu’da yanında kaldığı kişinin hediyesi olan mont ile baharı geçirmeyi planlıyor. Ladraa, günde 30 ile 50 kilometre arası yürüyor.

YAĞMURDA TÜNELDE UYUDU

“Her yerde uyudum” diyen Ladraa, başlarda insanların kendinden pek haberdar olmadığı için genellikle çadırında kaldığını anlattı. Mesela, Almanya’da 2 hafta aralıksız yağan yağmurdan sırılsıklam olan eşyaları ile otobandaki bir tünele sığınmış ve orada uyumuş. Neden yalnız yürüdüğünü şöyle açıkladı: “Eğer başkalarını beklersen hiçbir zaman istediğini yapamazsın. Ayrıca kimsenin böyle bir şeyi yapacak kadar çılgın olduğunu düşünmüyorum.” Ladraa, geçici bir süreliğine de olsa, arada sırada yol arkadaşı buluyor. Şimdilerde, Türkiye sınırdan beri yanında iki Filistinli ile yürüyor.

ÇÖL MÜ, YOKSA SAVAŞ MI?

Yaklaşık 3 ay sonra Filistin’e varmış olmayı planlayan Ladraa, Türkiye’den sonra nasıl bir rota izleyeceği hakkında hâlâ karar aşamasında. Bir yanda savaşta olan Suriye, diğer yanda zorlu Mısır Sina Çölü olarak iki seçeneği var. Güvenli yolu bulsa da, İsrail üzerinden Filistin’e girip giremeyeceği meçhul. “Eğer benim geçişime izin vermezlerse, vermesinler. Ben hayatıma devam edeceğim. Eğer verirlerse, Filistin’de biraz zaman geçireceğim, yeni insanlarla tanışacağım ve biraz kahve içeceğim” diyen Ladraa, uzun yolculuğun ardından Arapça, fotoğraf ve film çekmeyi öğrenmek gibi yeni şeyleri deneyeceğini anlattı.

BOMBA İMHA EKİBİ BİLE ÇAĞIRDILAR

Ladraa’nın olmazsa olmazı yanında taşıdığı Filistin bayrağı. Bu bayrak nedeniyle, 7 aydır hemen hemen her gün defalarca polis tarafından durduruluyor. Örneğin, bir gün kaldığı Yunanistan’da 6 kez polise kimlik göstermek zorunda kalmış. Bulgaristan’da karakola götürülerek 3 saat sorgulanmış. Prag’da İsrail Büyükelçiliği’nin önünden Filistin bayrağı ile geçtiği için 2 saat durdurulmuş, hatta bomba imha ekibi bile çağırılarak eşyaları incelenmiş. Avusturya’da terörle mücadele ekipleri silahları ile gelerek eşyalarını aramış ve ona Almanca bağırmışlar. Ladraa, bunun 7 aydır bir rutin haline geldiğini anlattı. Gittiği ülkelerde dil problemi yaşayan Ladraa’nın en büyük yardımcısı ‘Google çeviri.’ Polislerin çoğu zaman kendisine şüpheyle baktığını belirten Ladraa, “Benim hikâyeme kim inanır? İsveçli biri ta Filistin’e kadar yürüyor…” dedi ve güldü.