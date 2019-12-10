Gebze'de sular ne zaman gelecek? Gebze ve Çayırova'daki su kesintisi için İSU'dan açıklama

İSU’nin resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre Çayırova ve Gebze'de 11 Aralık Çarşamba gününe kadar su kesintisi yaşanacak.



İSU yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gebze’de yenileme çalışması kapsamında CTP Ana isale hattı üzerinde arıza meydana geldiği ve bu nedenle Gebze ve Çayırova’nın bazı mahallelerinde yarın sabah saat 09.00’a kadar su kesintisi olacak.” Denildi.



Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler;



Gebze; Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan,Yavuz Selim, Ulus, ve Hürriyet Mahallesi üstü Kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahallelerinin tamamı



Çayırova; İnönü Mahallesi, Emek Mahallesi, Şekerpınar Mahallelerinin tamamına Akse Mahallesinin bir kısmına su verilemeyecektir.” İfadeleri kullanıldı.