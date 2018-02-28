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    İstismarı önleme temasları

    Umut ERDEM / ANKARA
    28.02.2018 - 21:52 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik hazırlıklar kapsamında dün önce MHP ardından da CHP’nin TBMM Grubu’nu ziyaret etti.

    Akdağ, Meclis’te MHP grupbaşkanvekilleri Erkan Akçay, Erhan Usta ve MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’yla görüş alışverişinde bulundu. Akdağ, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve hadım başta olmak üzere cezaların etkinleştirilmesi ile ilgili bilgi verirken, MHP Grup Başkanvekilleri de istismarların önlenmesi konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtti. Akdağ, “Hem cezaların daha caydırıcı hale gelmesi hem de çocukların ve ailelerin mahremiyetinin korunması konusunda epeyce mesafe aldık. MHP grubuyla meseleye yaklaşım ve prensiplerde hemen hemen görüş farklılığımız yok” dedi. Akdağ, TBMM’de CHP’yi de ziyaret etti. Akdağ’ı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal kapıda karşıladı. Heyet, istismar konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Recep Akdağ , cinsel istismar , son dakika
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