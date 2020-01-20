İstismarı kabul etti

Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 7 Ocak’ta ifadesi alınan H.Y., şunları söyledi: “Yaz tatillerinde M. isimli çocuk iş öğrenmek için yanıma geliyordu. Çocuğa tamir işlerini öğretiyordum. M.’nin isteğiyle cinsel birliktelik yaşadık. Benim isteğim yoktu. Uzun zaman olduğu için detaylı olarak hatırlamıyorum. Bu ilişki 2019 yazında işyerimde gerçekleşti. Bir çocuk daha vardı. Tamir işini öğrenmek için gelip gidiyordu. Bu çocuğun ismi de M.’ydi. Bu çocukla da ilişkiye girmiş olabilirim. Bu ilişki de 2019 yılı yaz ayında gerçekleşti. Çocuklardan biri 15 yaşından küçüktü, diğeri büyüktü.”