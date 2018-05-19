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    İstismarcıya ibretlik ceza

    Mehmet CANDAN/DHA
    19.05.2018 - 00:04 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 yıl önce, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Bülent A. (43) için savcı beraat istedi.

    İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında savcı, beraat talebinin gerekçesi olarak sanık hakkındaki suçlamaların sadece üvey kızının iddialarından ibaret olduğunu ve görgü tanığının olmaması nedeniyle, ‘şüpheden sanık faydalanır’ ilkesini gösterdi.

    Buna karşın mahkeme heyeti ise sanığa, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 18 yıl hapis cezası verdi. Kanunun ilgili maddesi gereğince, sanığın üvey baba olmasından dolayı cezası artırılarak 33 yıl 9 ay'a çıkarıldı, tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

    Etiketler: çocuğa cinsel istismar , Cinsel istismar , gazetehaberleri , gündem
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