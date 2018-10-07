İstismarcı voleybol hocasının cezası arttı: 113 yıl hapis
Kadıköy'de, Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı voleybol kursuna katılan ve yaşları 12-15 arasında değişen 7 kız öğrenciye istismar ve tacizde bulunduğu gerekçesiyle Anadolu 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 109 yıl 7 ay hapse mahkûm edilen antrenör Onur E.’nin (42) cezası değişti.
Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi Onur E.’ye, D.N.Ç.’ye ‘cinsel taciz’den 1 yıl 3 ay, C.N.S., S.E.E. ve İ.S.’ye ‘müstehcen görüntüleri izletmek’ten de 10’ar ay olmak üzere 2 yıl 6 ay daha hapis cezası verilmesine hükmetti, cezası 113 yıl 1 aya çıktı.
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