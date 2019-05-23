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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
23.05.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

İstismarcı öğretmene art arda hapis cezaları

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İstismarcı öğretmene art arda hapis cezaları

Antalya'da kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni Kadir A., yargılandığı 4 davanın ikincisinden de ceza aldı. İlk davada 23 yıl 5 ay hapis cezası verilen Kadir A., ikincisinde ise iyi hal indirimi ile 7 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Olay, Ekim 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasında Aksu ilçesinde meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinden E.S.G. ve 3 arkadaşı iddiaya göre, belediyeye ait eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni Kadir A. tarafından taciz edildi. E.S.G., 5 ay sonra durumu diğer öğretmenler ve arkadaşları ile paylaştı. Ailesinin şikayetçi olması üzerine Çocuk İzleme Merkezi'nde yaşananları anlatan E.S.G., öğretmeninin özel bölgelerine dokunduğunu ve kendisini birkaç kez dudağından öptüğünü söyledi.

Gözaltına alınan Kadir A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ailenin olayı yargıya taşımasının ardından Kadir A. hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmalarda tanık olarak dinlenen E.S.G.'nin 3 arkadaşı da sanığın eylemlerini doğruladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kadir A.'yı 23 yıl 5 ay 7 gün hapse mahkum etti.

İKİNCİ DAVADAN DA CEZA ALDI

Hakkında 'istismar'dan 4 dava açılan Kadir A., bu kez 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde E.S.G.'nin arkadaşı İ.A.'ya tacizde bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkarıldı. İddiaları kabul etmeyen Kadir A., 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben çocukların yeri geldiğinde burnunu siliyor, yeri geldiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyorum. Ben öğrencilere baba şefkati gösteriyorum" dedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Kadir A.'nın eyleminin sarkıntılık düzeyinde kaldığına karar verdi. Heyet, sanığı önce 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mağdurun yaşının küçük olmasını dikkate alan heyet, cezayı 5 yıla çıkardı. Sanığın öğretmen olmasından dolayı ceza 7 yıl 6 aya yükseltildi. Sarkıntılık olayının zincirleme gerçekleşmesi nedeniyle ceza 8 yıl 6 ay 15 güne çıkarıldı. Mahkeme heyeti, 'iyi hal' indiriminde bulunarak sanık Kadir A.'yı 7 yıl 9 ay 22 gün hapse mahkum etti.

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