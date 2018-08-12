İstismarcı baba tutuklandı
ŞANLIURFA’da sağır ve dilsiz olan H.N.’nin 25 yıllık eşi A.N., kızları R.N. (23), Z.N. (17) ve Z.N.'ye (14) babalarının cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu. Yapılan incelemelerde kızların cinsel istismara uğradığı yönünde bulgulara ulaşılması üzerine H.N. gözaltına alınarak, 'Çocuklarına cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklandı.
İfadesinde eşiyle görücü usulüyle evlendiğini belirten A.N., çocuklarına yıllardır cinsel istismara maruz kaldığını ve kendisinin dayak yediğini belirterek şunları söyledi:
“Yaşanan iğrenç olaylar nedeniyle onunla sürekli kavga ediyordum. Eşimin ailesinin baskısıyla yaşananları kimseye anlatamadım. Çünkü her seferinde ölümüne dövüldüm. Belim kırıldı, ameliyat oldum. Eşime 'Sen çocukları istismar etmişsin' dediğimde beni öldürmeye kalkıştı. Şu an eşimin ailesi tarafından tehdit altındayım.”
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