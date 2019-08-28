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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstismara üst sınırdan indirimsiz 29 yıl ceza

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İstismara üst sınırdan indirimsiz 29 yıl ceza

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki M.E.’ye istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Pakistan uyruklu Mohammad Vasıf hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

22 Nisan’da küçük M.E. tanımadığı bir kişi tarafından evinin yakınındaki binanın arkasına götürülerek istismara uğramış, mahalle sakinleri şüphelinin yakalanması için günlerce sokaklara çıkmıştı. Yakalanan Vasıf hakkında “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından dava açıldı. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada cezaevinde darp edildiğini söyleyen sanık Vasıf susma hakkını kullandı.
Mağdurun annesi H.E. “Çocuğum eve geldiğinde tir tir titriyordu. Psikolojik olarak şu anda çok kötü durumda” dedi. Mahkeme sanık Mohammad Vasıf’ı M.E.’ye yönelik cinsel istismar suçundan 20 yıl, hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi. Avukat Eren Keskin, “Bugün ilk kez çok doğru bir karar verdi mahkeme. Çünkü tüm deliller toplanmıştı. Davayı hiç uzatmadan kararını verdi. İndirim uygulanmadı. Ceza en üst sınırdan verildi. Umarım bu karar diğer mahkemelere de örnek olur” dedi.

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