İstismara üst sınırdan indirimsiz 29 yıl ceza
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki M.E.’ye istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Pakistan uyruklu Mohammad Vasıf hakkında ilk duruşmada karar çıktı.
22 Nisan’da küçük M.E. tanımadığı bir kişi tarafından evinin yakınındaki binanın arkasına götürülerek istismara uğramış, mahalle sakinleri şüphelinin yakalanması için günlerce sokaklara çıkmıştı. Yakalanan Vasıf hakkında “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından dava açıldı. Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada cezaevinde darp edildiğini söyleyen sanık Vasıf susma hakkını kullandı.
Mağdurun annesi H.E. “Çocuğum eve geldiğinde tir tir titriyordu. Psikolojik olarak şu anda çok kötü durumda” dedi. Mahkeme sanık Mohammad Vasıf’ı M.E.’ye yönelik cinsel istismar suçundan 20 yıl, hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi. Avukat Eren Keskin, “Bugün ilk kez çok doğru bir karar verdi mahkeme. Çünkü tüm deliller toplanmıştı. Davayı hiç uzatmadan kararını verdi. İndirim uygulanmadı. Ceza en üst sınırdan verildi. Umarım bu karar diğer mahkemelere de örnek olur” dedi.
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