İstismara uğrayan oğlu intihar etmişti! ‘Oğlumu evdeki kurttan koruyamadım’

MÜEBBET hapis istemi ile tutuklu yargılanan Vedat Tarhan’ın yargılandığı dava kapsamında bir kısım tanığın ifadesi alındı. Yıldır’ın üç arkadaşının dinlenmesi sonrası dün de annesi ve psikolojik destek almak üzere gittiği psikolog dinlendi.

'EVDEKİ KURTTAN KORUYAMADIN'

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak ifade veren anne Hülya Oya Yıldır (62), oğlunun yaşadığı olaylardan, askerlik döndükten sonra haberlerinin olduğunu belirtti. Anne Yıldır, zor anlar yaşadığı ifadesinde şunları kaydetti: “Askerden geldikten sonra yaşadığı olayları bana anlattı. Şahsın ismini verdikten sonra ben 6-7 saat kendime gelemedim. Şoka girdim. Oğlumu taciz eden kişi Vedat Tarhan’mış. Bu kişi benim akrabamdı. Ailecek görüştüğüm kişilerdi. Vedat Tarhan benim teyzemin oğlu olur. Oğlum, ‘anne sen beni herkesten, dışarıdaki kurtlardan korudun ama evin içindeki kurttan koruyamadın’ dedi.”

İFADESİNİN ALINMASINI BEKLEDİ

Oğlunun, yaşadığı tecavüz olaylarını kendisine anlatırken sürekli ağladığını ve yüzüne bakamadığını belirten anne Yıldır “Oğlum bu olayları anlatırken ağlıyordu ve yüzüme bakamıyordu. Ben çocuklarım için yaşadım. Onları okutma için tüm mal varlığımı sattım. Onları okuttum. Oğlumun idealleri vardı yaşamak istiyordu. Oğlumun ölmesi için hiçbir sebep yoktu. Oğlum şikâyetçi olduktan sonra hep adaletten haber bekledi. İfadesinin alınmasını bekliyordu. İfadeye çağırmadıkları için ‘anne ne olacak bu durum’ diyordu. Her gün ağlıyordu. Uyku uyumuyordu. ‘Ben rezil mi oldum’ diyordu. Oğlumu çok özlüyorum. Ne olursa olsun oğlum geri gelmeyecek biliyorum. Ben adaletin geri gelmesini istiyorum. Evlatların kimselere emanet etmesin kimse. Evlerine kimseleri sokmasınlar. Ben yandım kimse yanmasın” dedi.

Tanık olarak dinlenen, Ahmet Emre Yıldır’ın psikoloğu G. A. ise, nitelikli cinsel istismar olayının 10 yılı aşkın bir süre devam ettiğini bildirdi.

BAŞLANGIÇTA AĞIR İHMALLER YAŞANDI

Yıldır ailesinin avukatı Merve Uçanok, yargılama sürecine ilişkin şunları kaydetti: “Bilindiği üzere, Ahmet Emre Yıldır 9 yaşından 17 yaşına kadar, üstelik annesinin yakın bir akrabası tarafından cinsel istismara uğramış. Bu yaşadıkları, Emre’nin hayatını altüst etmiş, sonunda canına kıymıştı. Emre hayattayken, küçüklükten beri yaşadığı zor günlere rağmen cesaretini toplamış ve sanığın cezalandırılması için Savcılığa suç duyurunda bulunmuştu. Maalesef bu suç duyurusunun ardından yargılama sürecinde asla geri dönüşü olmayan ihmaller yaşanmış. Yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcılık hızlı ve etkin bir soruşturma yürütseydi Emre bugün aramızda olacaktı. Oysa soruşturma süreci, Emre’nin ölümü sonrası hız kazandı. İlk duruşmada serbest bırakılan sanık, itirazlarımız sonrasında yeniden tutuklandı ve hâlâ cezaevinde bulunuyor. Ancak bu olayın toplumda yarattığı derin yara unutulmadı. Öte yandan sanığın yakalandığı gün yakalanma şekli itibariyle kaçırılmak ya da saklanmak üzere olduğu anlaşıldı. Bu hususta payı olan herkes hakkında da yasal işlem başlattık”

DAHA FAZLA DAYANAMADI CANINA KIYDI

Tekirdağ Çorlu’da yaşayan Ahmet Emre Yıldır, yaşadığı cinsel istismar nedeni ile akrabası Vedat Tarhan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yıldır, geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruda yaşadıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaştı. Savcılık başvurusunda, Tarhan ile yaptığı görüşmenin ses kaydı da yer aldı. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi.

Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Yıldır ifadeye dahi çağrılmadı. İçinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Yıldır 29 Nisan günü, ailesi ile birlikte kaldığı 15. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti. Yıldır’ın intiharı sonrası Vedat Tarhan 1 Mayıs günü tutuklandı. Tutuklu yargılanan Tarhan’ın Edirne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasına Aralık ayı başında devam edilecek.