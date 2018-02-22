İstismara indirimsiz caydırıcı model

ÇOCUK istismarının önlenmesi için artık ceza indirimlerinin olmadığı, suçu önleyici-tedavi edici tedbirlerin alındığı, sanıkların rehabilitasyonun yapıldığı, mağdurların da korunduğu yeni bir mevzuat ve mekanizma kurulacak. Çankaya Köşkü’nde dün ilk kez bir araya gelen komisyonun 6 saatlik toplantısının ardından Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Çocuğa yönelik cinsel istismar ve kadına karşı şiddet konularında iyi hal indirimi olmaması için çalışmalar başladı. Amacımız bunu en kısa sürede hayata geçirrmek” dedi. Komisyon, bakanlık bürokratlarıyla hafta sonu da çalışmalarına devam edecek. Bu toplantıda, yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve mevzuat değişikliği önerileri karara bağlanacak. Türk Ceza Kanunu (TCK) ve İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişiklikler başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda alınması gereken önlemlere ilişkin çalışma yapılacak. Bu çalışmalar, hafta başında ikinci kez toplanacak bakanlar komisyonuna sunulacak.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER İNCELENDİ

Dünkü toplantıda, çocuk istismarına yönelik risklerin azaltılması, adli süreç boyunca mağdurların korunması ve rehabilitasyonu, risklere karşı çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile konuya ilişkin uygulanan cezalar gözden geçirildi. Caydırıcılığın sağlanması için çocuğun cinsel istismarında ceza indirimlerinin kaldırılması tartışıldı. Toplantıda, ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya başta kimyasal hadım uygulaması örnekleri ve uygulanan cezalar, Türkiye’deki mevzuatla karşılaştırıldı. Komisyonda, 26 Temmuz 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ancak Danıştay’ın ‘Yasayla düzenlenmeli’ diye iptal ettiği, ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik’ de değerlendirildi. Üzerinde çalışılan ve komisyona sunulması beklenen bu tedbirler şöyle:

“Tıbbi tedaviye tabi tutulmak (hadım dahil), tedavi amaçlı programlara katılmak, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikâmet etmekten yasaklanmak, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak, çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak.”

ELEKTRONİK KELEPÇE

Cinsel suçtan yükümlülülerin topluma veya mağdura zarar verme durumu ile tekrar suç işleme riski açısından yoğun denetim altında tutulması söz konusu ise yükümlünün denetim ve takibinde elektronik kelepçe kullanılmasına da karar verilebilecek.

İLK TOPLANTI 6 SAAT SÜRDÜ

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında kurulan komisyonun dün Çankaya Köşkü’ndeki ilk toplantısı 6 saat sürdü. Toplantının ilk bölümü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na vekaleten Bakan Yardımcısı Orhan Yegin’in katılımıyla yapıldı. İkinci bölümde ise ilgili bakanlıklardan üst düzey yöneticileri, görüş ve önerilerini sundu.