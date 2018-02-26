İstismara, caydırıcı İngiliz modeli

HÜKÜMET, çocuğun cinsel istismarına karşı ‘indirimsiz caydırıcı’ İngiliz modeli ceza getirilecek. 12 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek ve indirim uygulanmayacak. Hükümetin örnek alacağı İngiliz modelinde çocuğa cinsel istismar sanıklarına müebbet hapis cezası veriliyor. Soruşturma ise gizli yürütülecek. Pakette, kimyasal hadım da yer alacak. Zina suçu konusunda ise ayrı bir çalışma yapılacak. Hükümet kaynakları zinayı suç haline getiren bu paketle cinsel suçlara ceza paketinin birleştirilebileceğini söyledi.

KADEMELİ EN AĞIR CEZA

Çocuk istismarına karşı oluşturulan komisyon, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında dün ikinci kez toplandı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı. Bürokratların hafta sonu yaptıkları çalışmaların detayları ele alındı ve eylem planı madde madde belirlendi. Buna göre iyi hal indirimi, çocuklara cinsel istismar ile cinsel saldırı suçları için uygulanmayacak.

SORUŞTURMA GİZLİ

Çocuk istismarı suçlarında soruşturma süreci gizli yürütülecek. Sivil bir araç ile bu merkezlere götürülecek çocuklara uzman psikologlar eşlik edecek. Savcı veya polis, istismara uğrayan çocukla ancak psikologlar eşliğinde görüşüp bilgisine başvurabilecek.

Çocuklara dönük cinsel istismar suçunu işleyen kişilerin aynı suçu tekrarlamaması için takip sistemi geliştirilecek. Cinsel istismar hükümlülerinin izlenmesi amacıyla elektronik kelepçe kullanılıp kullanılmayacağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yapılacak görüşmeden sonra netleşecek.

BOZDAĞ: ZİNADA ADIM ATILMALI

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV’de çocuk istismarıyla mücadele konusundaki çalışmalarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Anayasa Mahkemesi, cezalar arasında yaşa göre bir kademelendirmenin yapılması gerektiğini ortaya koydu. Karardan sonra da 2016 yılı içerisinde Ceza Kanunu’nda buna uygun düzenleme yapıldı. Hepsinde ceza artacak, her yaşta artacak, caydırıcılık artacak, 12 yaşın altında olanlarda ise daha fazla artacak. 12 yaşını tamamlamamış çocuğun kendisini korumak gibi hiçbir şey yok. Esasında 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda da aynı şey söz konusu ama baktığınızda bu ikisi arasında bir fark var. Şu anda bizim ceza kanunumuzda zaten bu kademelendirme var.”

Mevzuatımızda zina suçunun olmaması bir eksikliktir, bu eksikliğin giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın açıklaması olmuştur. Bu taslağın içinde yer alır mı almaz mı, yer almasa bile bundan sonraki süreçte bu konuda bir adım atılması gerektiğine ben de inanıyorum.”

PAKETTE NELER VAR

Çocuk İzleme Merkezleri’nin (ÇİM) sayısı yurt geneline yayılacak şekilde arttırılacak.

Annelere doğumdan itibaren istismar suçlarıyla ilgili bilgi verilecek. Anne, çocuklar ve toplum bu konuda bilinçlendirilecek.

Çocuk istismarı suçundan hükümlü olanlar infazları sırasında veya denetimli serbestlik süreleri içinde, kimyasal hadım dahil tıbbi tedaviye tabi tutulacakları gibi psikolojik tedaviye katılmakla yükümlü olacaklar.

Bu hükümlüler, mağdur çocuğun oturduğu yerden başka yerde ikâmet, mağdura yaklaşmama tedbiri altına alınabilecekler.

Bu hükümlülere, “çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak” ve “çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak” gibi tedbirlere de hâkim kararıyla başvurulabilecek.

Medyada da cinsel istismar haberlerinde kullanılan dil ile ilgili çalışma yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların bilinçlendirilmesi için 1, 2 ve 3. sınıfların eğitim müfredatını gözden geçirecek.