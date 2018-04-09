İstismar tasarısı TBMM’de: İyi hal indirimine gerekçe şartı

MUAYENE EZİYETİNE SON

Cinsel suç mağdurlarının tekrarlanan mağduriyetini önlemek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nca en geç 1 Temmuz 2019 tarihine kadar özel merkezler kurulacak. Gerekli standartları sağlamaları halinde üniversiteler bünyesinde kurulan merkezlerde de bu hizmetler sunulabilecek. Bu merkezlerde cinsel suç mağdurlarına yönelik ileri düzeyde tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de verilecek.

Mağdurların beden muayenesi ile vücuttan örnek alınması ve ifadesi artık bu merkezlerde Cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla yapılacak. Sanıkla mağdur artık kesinlikle aynı ortamda bulunmayacak.

KAYIT ZORUNLULUĞU

Mağdurun rızasının bulunması halinde ifade sırasındaki görüntü ve sesleri kayda alınacak. Mağdur çocukların ifadesinin alınmasında bu kayıt zorunlu tutulacak. Mağdurların ifadeleri gerekirse bu merkezlerde ses ve görüntü bilişim sistemiyle alınabilecek.

‘KRAVAT’ İNDİRİMİ

Kamuoyunda ‘kravat indirimi’ diye tepki çeken ve çocuk tecavüzü sanıkları yönünden kaldırılması istenen ‘iyi hal indirimi’ kalkmadı. Ancak TCK’nın 62’nci maddesinde değişiklik yapıldı. Hâkimler, cezalarda takdir indirimi yaparken ‘gerekçesini’ kararlarında belirtecekler. Tasarıyla yapılan diğer düzenlemeler ise özetle şöyle:

YAŞA GÖRE CEZALANDIRMA

TCK’nın ‘Çocukların Cinsel İstismarı’ başlıklı 103’üncü maddesine iki yeni fıkra eklendi ve cezalar arttırıldı. Mağdurun yaşını kriter alan ve suçun ‘cebir, tehdit ve silahla’ işlenmesinin, suçun nitelikli hali sayılarak daha ağır cezalandırılması şeklindeki sistematik düzenleme korundu.

ÜST SINIR 40 YILA ÇIKARILDI

Çocuğun cinsel istismarı suçunun ‘nitelikli hali’ için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarıldı. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü. Bu suçun nitelikli halinin 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmesi ve ağırlaştırıcı nedenlerden herhangi birinin bulunması halinde sanığa müebbet hapis verilecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Suçun nitelikli halinin 12 yaşını tamamlamış çocuklara karşı ‘cebir veya tehditle’ işlenmesi halinde faile müebbet verilecek. Cinsel istismar suçunun nitelikli halinin çocuklara karşı ‘silah’ kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde faile müebbet hapis cezası uygulanacak. Suçun, ‘cebir, tehdit, silahla işlenmesi’ ve ‘birden fazla kişi tarafından, yakınları tarafından, nüfuz kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi’ gibi unsurları içeren iki fıkra kapsamında olması durumunda ağırlaştırılmış müebbet verilecek.

Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, müebbet hapis cezası yerine verilecek 25 yıl hapis cezası, 40 yıla çıkarıldı. Çocuğa istismara 100 yılı aşkın süreli hapis cezası da verilse, sonuç ceza TCK gereği 40 yıldan fazla olamayacak.

Çocuğun fuhuşa teşvik edilmesi suçuna ilişkin öngörülen adli para cezasının alt sınırı da 2 bin günden başlayacak.

Çocukların cinsel istismarı suçundan mahkûm olmama hali, devlet memurluğuna atanma şartları

arasına girdi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI TECAVÜZCÜ GİBİ YATACAK

Çocuğa karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde hükümlü 50 yılı, müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde 40 yılı cezaevinde iyi halli olarak geçirmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Daha önce bu infaz süreleri 39 ve 33 yıl olarak uygulanıyordu. Bu koşullu salıverme süreleri; cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında da uygulanacak.