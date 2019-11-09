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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstismar etti öldürdüm... tehdit, istismar, itiraf... İşte cezaevinde biten 2 yıl...

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
İstismar etti öldürdüm... tehdit, istismar, itiraf... İşte cezaevinde biten 2 yıl...

İstanbul Pendik’te, 3 Kasım günü dayısının oğlu Cezmi İşlen’i öldüren 49 yaşındaki Şirin K., iki yıldır kuzeninin tecavüzüne uğradığını söyledi. Şirin K., iki yıl önce İşlen’in daveti üzerine evine gittiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Bana âşık olduğunu, kocamdan boşanıp onunla evlenmemi söyledi. ‘Boyun kadar çocuğum var’ dedim. Evden çıkmak istedim. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Bu yaptıklarını akrabam olduğu için kimseye söyleyemedim. İşlen, ‘İlişkiye girdiğimizi ailene söylerim’ diye tehdit ederek çağırmaya devam etti. Bu şekilde 5-6 kez ilişkiye girdik.”

‘ÖLDÜR, KURTULAYIM’

3 Kasım’da sabah İşlen’in kendisini telefonla arayıp eve çağırdığını kaydeden Şirin K. “Kabul etmeyince kendisi geldi. ‘Neden hâlâ boşanmıyorsun?’ dedi. Sakinleşmesi için ‘Biraz zaman ver’ dedim. Sinirlendi, beni yere fırlattı. ‘Ya boşanırsın, ya seni öldürürüm’ dedi. ‘Öldür, kurtulayım’ dedim. Elbiselerimi çıkarmaya çalıştı. İşlen’i itip yatak odasından tabancayı aldım. Arkası dönüktü. Ateş ettim. Ayağa kalkıp bana bir şey yapmasından korktum. Polisi aradım” dedi.

‘DARMADAĞIN OLDUM’

İşlen’in bir ay önce kendisini silahla tehdit ettiğini ileri süren Şirin K., “Beni tehdit edip ilişkiye giriyordu. Boşanmazsan kocanı öldürürüm’ diye mesaj atıyordu. Beni aşırı derecede zor durumda bırakıp psikolojimi bozdu” dedi.

Yedi yıl önce 12 yaşındaki oğlunu kaybettiğini ve psikiyatrik tedavi gördüğünü kaydeden Şirin K., iki yıl önce annesinin, bir yıl önce ise babasının öldüğünü anlattı. Şirin K., “İşlen üzerime çok gelince darmadağın oldum” diye konuştu. Şirin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. m İsmail SAYMAZ

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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