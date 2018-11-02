‘İstismar etti’ denilen öğretmen serbest
BAĞCILAR’da 3 yıl önce görev yaptığı ilköğretim okulunda, 4’üncü sınıf öğrencisi B.N.K.’yı (12) istismar ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve tanık öğrencileri etkilediği için tutuklanan öğretmen S.K. (37) tahliye edildi.
Önceki gün görülen duruşmada sanık S.K., “Ben bu suçu işlemedim. Böyle bir suçla yargılanmaktan dolayı çok utanıyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın üzerine atılı suçun niteliğinin yasada öngörülen ceza süresi, delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklu kaldığı süre gözetilerek tahliyesine karar verdi. Sanığa haftada iki gün karakola giderek imza atma zorunluluğu getirildi.
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