İstismar eden antrenöre 16 yıl 3 ay

Tanık olarak dinlenen sporcular Erboz‘un kampta, D.’yi lavaboya götürme bahanesiyle üçüncü kata çıkardığını ve diğer sporculara, “Siz gelmeyin” dediğini anlattı. Erkek sporcular Erboz’un yalnızca kızlara masaj yaptığını söyledi. Erboz ise kendisine kumpas kurulduğunu savundu.

EĞİTİCİ OLMASI NEDENİYLE ARTIRILDI

Mahkeme Erboz’a çocuğun cinsel istismarı suçundan üç yıl olan alt sınırdan uzaklaşılarak, 5 yıl hapis cezası verildi. Erboz’un eğitici olması nedeniyle ceza ilkin 7 yıl 6 aya, D.’nin ruh sağlığının bozulmasından ötürü 15 yıla, suçun zincirleme şekilde işlenmesinden ötürü 16 yıl 3 aya yükseltildi. “Sanığın pişmanlığının bulunmaması, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak mahkemede olumlu kanaat oluşmadığından” indirime gidilmedi. Tutuklanan Erboz’un antrenörlük yapması yasaklandı. Ayrıca kamu hakları elinden alındı.