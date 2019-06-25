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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.06.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

İstismar davasında şok sözler: Çok yalvardım, ‘ağabey yapma’ dedim ama…

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İstismar davasında şok sözler: Çok yalvardım, ‘ağabey yapma’ dedim ama…

Kayseri’de uygunsuz görüntüleri ile tehdit ettiği 19 yaşındaki kıza şantajla tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Dava sonrası adliye koridorlarında kadınların da olduğu iki grup birbirine girince polis ve jandarma müdahale etti.

Kayseri’nin Develi ilçesinde Şubat ayında meydana gelen olayda iddiaya göre sevgilisi S.S. ile bir bağ evinde uygunsuz görüntüleri gizlice kaydedilen mağdur A.A.’nın o görüntüleri akrabası İ.A.’nın eline geçti. Şüpheli İ.A. iddiaya göre tehdit ve şantajla mağdur kız A.A.’ya zorla tecavüz etti. Şikayet üzerine yakalanan İ.A. çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ifşa etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.A. (28) ile mağdur A.A. (19) ve avukatlar hazır bulundu. Mağdur kız A.A. mahkemede sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Benim uygunsuz görüntülerim elindeymiş. Babama söylemekle tehdit etti. Daha sonra ıssız bir yere götürerek zorla bana tecavüz etti. Çok yalvardım, ‘ağabey yapma’ dedim ama dinlemedi” diye konuştu. Tutuklu sanık İ.A. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Eylül ayına erteledi. Karar sonrası kadınların olduğu iki grup arasında adliye koridorunda kavga çıktı.

“HAYALLERİMİ MAHVETTİLER”

Polis ve jandarmanın müdahale ettiği kavga sırasında mağdur kız A.A. “Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler. Ben de hayatlarını zindan edeceğim” diyerek ağladı. Mağdur kızı adliye dışında da yakınları sakinleştirmeye çalışırken, grup daha sonra dağıldı.

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