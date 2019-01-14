İstiridye mantarı nedir? İstiridye mantarının faydaları
Son dönemin popüler besinlerinden istiridye mantarı, halk arasında yaprak mantarı, kayın mantarı veya kavak mantarı gibi isimleriyle de bilinmektedir. İstiridye mantarının kalp hastalıklarına iyi geldiği ve tansiyonu dengeleyici özellikte olduğu bilinmektedir. İşte, istiridye mantarının diğer özellikleri ve faydaları.
İlk olarak I. Dünya Savaşı sırasında geçim sağlamak amacıyla ekimi yapılan istiridye mantarı, son zamanlarda dünya çapında ticari bir besin olaraküretilmektedir. Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen istiridye mantarının öğütülmüş hali ise bisküvi ve ekmek yapımında kullanılır. İstiridye mantarı ayrıca sanayide ve diğer alanlarda mantarındırma (vücuttaki toksik etki gösteren bileşenleri mantar kullanarak temizleme yöntemi) amacıyla kullanılır. İstiridye mantarı bir ilaç mantar olarak düşünülebilir, çünkü içerisinde statin türü bileşenler içermektedir bunlardan biri olan lovastatin kolestrolü düşürür.
İSTİRİDYE MANTARI FAYDALARI
İstiridye mantarları, diyet lifleri ve diğer değerli besin maddeleri açısından iyi bir kaynaktır. Bu özelliğiyle açlık duygusunu giderir.
Kalsiyum fosfor, potasyum, demir ve bakır yönünden zengin olan mantar, şeker, kalp, damar hastalıkları ve aneminin düşmanıdır. Mantar, bağışıklık sistemini güçlendirerek bünyeyi de hastalıklara karşı korur. Mantardaki 'lentinian' adı verilen maddenin tümörleri azalttığı bilinmektedir.
D vitamini ile hücrelerde büyümeyi destekler ve kemiklerin güçlendirir.
İstiridye mantarı, diyetik açıdan da pek çok vitamin ve oligoelement içinde barındırır. Yağ oranı yok denecek kadar düşük olan ve kesinlikle kolesterol içermeyen mantarlar, sağlıklı diyet listesinde kullanılabilir.
B5 vitamini sayesinde yaraların iyileşmesini hızlandırır ve depresyona iyi gelir.
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