Istırap çektiren taşımaya son

Erdoğan’ın onayladığı kanun, hayvanların uluslararası taşımacılığıyla ilgili düzenlemeler getiriyor. Düzenleme, hayvanların taşıma aracına yaralanma veya acı çekmelerine yol açmayacak şekilde yüklenmesini öngörüyor. Buna göre hayvanlara, sarsıntı ve rahatsızlığı asgari düzeye indirecek şekilde, ıstırap ve yaralanmalardan korumak için sakin ve nazik şekilde muamele edilecek.

Yükleme ve boşaltma sırasında gürültü ve aşırı güç kullanımından kaçınılacak, baskı uygulanamayacak. Taşıma sırasında hayvanların kuyrukları kıvrılamayacak, gözleri bağlanamayacak. Herhangi bir şekilde hayvanlara yumruk ve tekme atılamayacak. Yeni doğan yavrularının refakat etmediği dişiler uzun süreli taşınmayacak.