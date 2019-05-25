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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

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İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Ankara’nın Sincan İlçesinde yoğun yağış sonucu bir alt geçidi su basarken bir binanın da istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, iki otomobilde de maddi hasar meydana getirdi. 

Ankara’da gece yarısı etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sincan ilçesinde bir alt geçidi su basması sonucu belediye ekipleri biriken suyu vidanjör yardımıyla tahliye etti. Bir süre kullanılamayan alt geçit, suyun tahliye edilmesinin ardından trafiğe açıldı.

YOĞUN YAĞIŞTA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Yoğun yağış, bir apartmanın da istinat duvarının çökmesine sebep oldu. Olay gece geç saatlerde Sincan İlçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokakta meydana geldi. Sağanak yağışta toprağın yumuşaması ve kayması sonucu çatlakların da olduğu 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Duvar, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Çökme sonucu korku ve panik yaşadıklarını dile getiren bina sakinleri olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını yetkililerden yardım istediklerini ifade etti. 

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