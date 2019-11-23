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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
23.11.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı

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İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı

SAMSUN’da yapılan dere ıslah çalışması sırasında istinat duvarı çöken binanın temelinde yapılan teknik incelemede hasar oluşmadığı belirlendi. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, istinat duvarının yeniden inşa edilmesi sonrası evlerine geri dönebilecek.

Olay, dün öğlen saatlerinde Atakum ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Afanlı Deresinde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olayın ardından binanın temelinde hasar olup olmadığına yönelik teknik inceleme yapıldı. Binanın temelinde hasar oluşmadığı belirlendi. İstinat duvarı güçlendirme çalışmalarının ardından, akrabalarında kalan vatandaşlar binalarına geri dönebilecek.

’UCUZ ATLATTIK’

Apartmanda yaşayan ve dün geceyi teyzesinde geçirdiğini belirten Doğukan Keskin, "İstinat duvarını güçlendirmek için çalışma yapıldı ve kayalar dikildi. İstinat duvarıyla apartman arasına dolgu yapımı çalışması ise devam ediyor. Olayın ardından gelen ekipler dün akşam saatlerine kadar çalışmaya devam etti. Bu sabah itibariyle de yeniden geldiler. Hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Apartmanda yaşayanlar genelde akrabalarında kaldılar. Bizde ailecek teyzemin evinde kaldık" dedi.

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