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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
28.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstinaf yorumu

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İKİNCİ kez seçilen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit dün düzenlediği ikinci yıllık değerlendirme toplantısında, Mor Beyin sonrası FETÖ üyeliği kriterleri, af, istinaf mahkemeleri ve infaz sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mor Beyin sonrası ByLock izi olan tüm sanıkları FETÖ’cü saymayan yeni içtihat, önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Cirit, “Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım. Ama çıkarılacaksa belki infaz sistemindeki yüzde 66’lık cezaevinde kalma süresini yüzde 50’lere doğru çekebiliriz. Böylelikle daha adil bir çözüm olabilir” açıklaması da yaptı. İstinaf mahkemelerine ilişkin bir soru üzerine Cirit şöyle konuştu: “İstinaftaki bir kısım dosyanın istinafta kesinleşip, aynı dosyaların bir kısmının Yargıtay’a taşınabiliyor olmasıyla ilgili konular tartışılıyor. Örneğin bir kişi hem gasp hem yaralamadan ceza alıyor. Yaralama suçu istinafta kesinleşirken, gasp temyize geliyor. Bazen de aynı davanın sanıklarından bazılarının suçu istinafta kesinleşirken, diğerlerinin davası Yargıtay’da temyize geliyor. Aynı hukuksal konumdaki sanıkların aynı şekilde yargılanması gerekir. Biri istinafa tabi, diğeri temyize gidiyor. Adil yargılanma açısından bu konuda sıkıntı görünüyor.

İstinaf mahkemelerinde 5 yıla kadar hapis cezaları temyiz ediliyor. Bu mahkemeler kurulurken sürenin 2-3 yıl olması yönünde görüş bildirdik. Bizim düşüncemiz, yasal çözüm getirilmesi gerekir. Temyiz sınırı 5 yerine 2-3 yıl olmalıdır. Ama bu düzenleme de yasayla yapılmalıdır. Biz yasaların uygulayıcısıyız. Kanun koyucunun asıl meramı, 5 yıla kadar hapis cezalarının istinafta kesinleşmesidir. Bununla ilgili yasal düzenleme yapıldığı takdirde, ‘aynı dosyanın bir kısmının istinafta kesinleşmesi, bir kısmının temyize gelmesi durumunda temyiz bakar’ şeklinde madde getirirlerse onlara bakılabilir.”

‘HDP HAKKINDA İNCELEME SÜRÜYOR’

YARGITAY Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanı Cirit ile birlikte katıldığı basınla buluşmada, partilere inceleme konusunda şunları söyledi: “Bütün siyasi partiler ayrım gözetilmeksizin tarafımızdan izlenmektedir. Delil toplama, değerlendirme, incelemelerimiz bütün siyasi partilerde olduğu gibi adı geçen (HDP) parti hakkında da yapılmaktadır. HDP hakkında inceleme sürdürülmektedir. Siyasi partilerin milli birliğimize yönelik faaliyetlerin veya terör odağı haline geldiği yönündeki verilerimiz güçlü şekilde elimizde bulunduğu takdirde gereğini yerine getirmekten geri durmayız.”

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