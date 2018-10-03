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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.10.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

İstinaf, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezalarını onadı

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İstinaf, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezalarını onadı

İstinaf mahkemesi, FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin hapis cezasına çarptırılan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın cezalarını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu 5’i tutuklu 11 sanık hakkındaki davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Daire kararında, yerel mahkeme olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Yerel mahkeme tarafından eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasını onamış oldu. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü’nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da bulunduğu 11 vali ve kaymakam hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Şubat 2018 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ı aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürtez Balcı, Eski Rize ve Çorum valisi Nurullah Çakır, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ı ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır’ı, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan’ı 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Sanıklar Feyzullah Özcan, Haluk Nadir, Yılmaz Kurt hakkında ise beraat kararı verdi.

Öte yandan Hüseyin Avni Mutlu hükmün açıklanmasıyla birlikte tahliye edilmişti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2018)
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