İstinaf Başsavcılığı’nın beraat itirazları

İSTİNAF Mahkemesi Başsavcılığı, Metin İyidil’in yeniden tutuklandığı gün, verilen beraat kararının bozulması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne temyiz başvurusunda bulundu. Yapılan temyiz başvurusunda İyidil’in yargılandığı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanık olarak dinlenen Ümit Dündar, Barış Dedebağ ve Yıldırım Güvenç gibi bazı isimlerin ifadelerine yer verildi. Dilekçede, özetle şöyle denildi:

“Darbe kalkışmasının erkene alınması karşısında, darbe hazırlığı yapan tüm üst rütbeli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu şahıslar gibi şaşkınlık geçirerek olay gecesi yapılan darbeye teşebbüs eylemlerinin sonuca ulaşmasını sağlayamadığı, bunun belirtilerinin olay gecesi ortaya çıkması üzerine ısrarla kendisinin darbe karşıtı olduğunu gösterecek şekilde faaliyetler ve davranışlar sergilemeye çalışmıştır.

SONRA TV’YE ÇIKTI

Bu kapsamda TV açıklaması yaptığı, kendisinin Zırhlı Birlikler’de bulunduğunu gösteren kamera görüntülerini temin etmeye çalışan, EDOK Karargâhı’nda bir problem olmadığını öğrenmesine; darbenin engellenmesi için görevinin başına geçerek, olay gecesi ülke genelinde çok önemli olayların yaşandığı bağlı birliklerine resmi yollardan yazılı ve sözlü talimatlar verebilecek durumda olmasına rağmen bir kafede telefon görüşmeleri ile darbe kalkışmasının gidişatını anlamaya çalışmıştır.

TANKLARI ENGELLEDİ GÖRÜNTÜSÜ

Akabinde darbecilerin teker teker veya toplu olarak teslim alınması üzerine, hakkında darbeye teşebbüs eylemlerinden kamu davası açılan Yıldırım Güvenç’in birliğinden aldığı Kalaşnikof marka silahla ve sivil kıyafetle, darbe girişiminin bastırıldığı sabah saatlerinde Zırhlı Birlikler’e giderek burada zaten derdest edilmiş darbecileri kendisinin teslim aldığı yönünde, buradaki tankların darbe amacıyla dışarı çıkışlarını engellediği görüntüsünü vermeye çalıştığı, yine burada derdest edilen darbecilerin adli kolluk görevlilerine teslim edilmemesi için yoğun çaba gösterdiği anlaşılmıştır.

DURUŞMA AÇILMALIYDI

Sanık hakkında duruşma açılarak olay tarihinde icra ettiği eylemlere yönelik bir kısmı sanığın lehine ve bir kısmı aleyhine ifadeler içeren birbiri ile çelişik tanık beyanları arasındaki çelişki giderilerek; çelişki giderilemiyor ise hangi beyanlara niye üstünlük tanındığının karar yerinde tartışılıp kabul ve tespiti ile sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine yazılı olduğu hali ile eksik araştırma, inceleme, hatalı kabul ve gerekçe ile ilk derece mahkemesinin kararına yönelik vaki istinaf başvurusunun esastan reddi yerine sanık hakkında beraat kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırıdır.”

TUTUKLULUĞA İTİRAZ

İyidil’in avukatı Abdullah Kaya da müvekkili hakkında verilen yeniden tutuklama kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne itiraz etti. Avukat Kaya itiraz başvurusunda, “Dosya ile Ankara BAM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın duruşma açılmadan karar verilmesini gerekçe göstermesi de hukuksuzdur. Kaldı ki, hakkında beraat kararı verilmiş bir sanık hakkında tutuklama kararı verilmesi hukuka açık aykırıdır” görüşünü savundu.

BATUHAN ÖZDEMİR: BİLGİME BAŞVURULDU



ESKİ Korgeneral Metin İyidil’in yeniden tutuklanması öncesinde polisin gözaltına aldığı iddia edilen yeğeni Batuhan Özdemir, Hürriyet’e açıklama yaptı. Özdemir, “Basında yer alan bilgilerin çok büyük bir bölümü gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durumdan büyük bir üzüntü duymaktayım. Güvenlik güçleri tarafından bilgime başvurulan konularla ilgili elimden geldiğince yardımcı olduktan sonra ilgili makamdan ayrıldım. Şahsıma ve eşime halihazırda isnad edilen herhangi bir suçlama bulunmadığı gibi tüm gayretimiz Emniyet güçlerine yardımcı olmak yönünde olmuştur. Bu arada konuyu objektif ve yorumsuz bir şekilde ele alan basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum” dedi. İyidil, önceki gün sabaha karşı Özdemir’in eşi Aslı Özdemir’in ailesinin evinde yakalanmıştı.