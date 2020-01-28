İstilacıları takibe aldık

İYİ Parti’li Hüseyin Örs ile MHPli Hasan Kalyoncu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle sulak ve ormanlık alanlardaki zararlı türlerle mücadele ile ilgili birer önerge verdi. Bakan Pakdemirli önergelere verdiği yanıtta, bu türlerle yapılan mücadeleleri şöyle aktardı:

İstilacı türlerin ilk olarak Trakya’daki akarsu sistemlerine Meriç Nehri’nin taşkınları sonucu ulaştığı değerlendirilmektedir.

Bu türler, tespit edilemeyen kişilerce ekonomik getiri olacağı düşüncesi ile kaynaklar arasında taşınabilmektedir.

İsrail sazanı, balon balığı ve aslan balığı gibi istilacı türler üzerinde çalışılacak. Bu balıkların yol açtığı yaralanmalara karşı bilinçlendirme toplantıları yapılmaktadır.

Baraj göllerindeki su ürünleri varlığının devamlılığını sağlamak maksadıyla, her yıl ortalama 30 milyon pullu sazan, 2 milyon şabut balığı ve yaklaşık 1000 civarında yayın balığı üretilerek baraj göllerine bırakılıyor.