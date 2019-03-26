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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.03.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

"İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı getirir"

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"İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı getirir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gelişmenin istikrarla olacağını belirterek, "İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı getirir. Türkiye'de son 16-17 yıldır bazen önümüze engeller çıkarmaya çalışsalar bile, onların hepsinin de hem de üzerini çiğneye çiğneye, basa basa geçip, Türkiye'nin rotasını hep yukarı çektik." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Gelişmenin istikrarla olacağını vurgulayan Oktay, "İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı getirir. Türkiye'de son 16-17 yıldır bazen önümüze engeller çıkarmaya çalışsalar bile, onların hepsinin de hem de üzerini çiğneye çiğneye, basa basa geçip Türkiye'nin rotasını hep yukarı çektik. Son 16 yılda yüzde 5,6 büyümeyi gerçekleştirdik. 15 Temmuz'da önümüzü kesmek istediler, hainleri getirdiler, içimizden dışımızdan kukla gibi kullandılar." diye konuştu.

Yozgatlının, Yerköylünün liderinin arkasında dimdik durduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Türkiye dimdik durdu. Ekonomiyle vuralım dediler, patlıcan, biber, domates dediler, bizim milletimizi onlarla aldatacaklarını zannettiler. Döviz ile vurmak istediler, ama hamdolsun yeni Cumhurbaşkanlığı sistemimizle onu geride bıraktık. Önümüzde seçim var yine gayret etmeye başladılar. Benim milletim, Yerköylüm, Yozgatlım, dövizin kaça çıktığına bakarak liderinin etrafında durmaz, onu da ezecek, onun da üstesinden geleceğini ve hesabını soracağını bilir."

İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı getirir

"HAVA YOLUNU HALKIN YOLU HALİNE GETİRDİK"

Ulaşımda yapılan çalışmalara da değinen Oktay, "Bütün Türkiye'de 26-27 bin kilometre yol yaptık. Hızlı tren Ankara'dan çıkıp Sivas'a ve Türkiye'nin öbür ucuna kadar gidecek. O da yetmez dedik. Edirne'den Orta Asya'ya kadar uzanacak bir hızlı tren hattı dedik. Yozgat da bundan payını aldı, inşaatı sürüyor. Biz söz verdiysek yaparız. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Artık uçağa binmek sizler için Türkiye'nin hiçbir yerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için lüks değil, otobüse biner gider gibi bir ilden bir başka ile şimdi uçağı tercih eder hale geldik. Şimdi Yozgat'a da havalimanını getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde de büyük gelişmeler yaşandığına işaret eden Oktay, "Turizmde 46 milyon turisti geride bıraktık, 50 milyonu da bırakacağız, 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm geliri hedefini koyduk hedefimize, 2023'e kadar bu hedefe de ulaşacağız diyoruz. Yozgat ve Yerköy'ün de bundan payına düşeni almasını istiyoruz, bunda da görev vatandaşlarımıza düşüyor." ifadelerini kullandı.

Oktay, AK Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu'na destek istedi.

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