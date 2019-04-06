İstiklal’de bombaya 5’er müebbet
İSTANBUL İstiklal Caddesi’nde, üç yıl önce 5 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada tutuklu sanıklardan Ercan Çapkın ile Hüseyin Kaya 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler’in yasadışı terör örgütüne üye olmak suçundan 15’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Erkan Çapkın’a ise beraat kararı çıktı. Canlı bomba Mehmet Öztürk’ün saldırısında 5 turist hayatını kaybetmişti.
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