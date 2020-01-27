İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi anıldı

Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan Alemdar Anıtı önünde düzenlenen törene Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Emniyet Müdürü Hakan Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, askerler ve vatandaşlar katıldı. Alemdar Anıtı önüne çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli Deniz İkmal Teğmen Cihal Oruç, Alemdar Destanı’nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Süleymanlar Mahallesi’ndeki Alemdar Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İstiklal Savaşı’nda büyük öneme sahip tarihi bir olayın yıl dönümünü kutladıklarını ve bu uğurda şehit olan Recep Kahya’yı andıklarını söyledi.

Alemdar gemisi hakkında bilgiler veren Oruç, "Trabzon’a hareket etmek için Ereğli’den ayrılan Alemdar Gemisi’nin ihbar edilmesi üzerine Fransız C-27 gambotu (bir veya birkaç silahlı küçük savaş gemisi) tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konulmuş, el konulan gemi İstanbul’a hareket ettirildiği sırada Ereğli’nin 10 mil açıklarında Alemdar personeli kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele almış ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli’ye dönüş yapmış, bu sırada olayı fark eden C-27 gambotu Alemdar’a ateş açmıştır. Çatışma seslerini Ereğli’den duyan halk, sahilden ve denize açılan sandallardan C-27 gambotuna yaylım ateşi açarak gambotun açığa kaçmasını ve sonra Zonguldak’a geri dönmesini sağlamıştır. Recep Kahya bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşımızın ilk deniz şehidi unvanını almıştır" dedi.

DURMAZ: ZAFER, İSTİKLAL MÜCADELESİ’NDE TAÇLANMIŞTIR

Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atalay Durmaz Demiroğlu ise Alemdar Müze Gemisi’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gemi ve mürettebatının kazandığı zaferin İstiklal Mücadelesi’nin çok önemli bir anlaşması ile taçlandığını anlatarak, "Bu sayede Kurtuluş Savaşı süresince Türk karasularında Türk bayraklı gemilere Fransız donanması tarafından dokunulmaması sağlandı. Alemdar, Ermeni ve Rum çetelerini engellediği gibi Yunan donanmalarını ise Karadeniz’de peşinden koşturdu" diye konuştu.

Tören, Gazi Alemdar Yaptırma ve Yaşatma Derneği Korosu tarafından gerçekleştirilen Kahramanlık ve Ereğli Türküleri dinletisi ile sona erdi.