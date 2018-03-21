Ä°stiklal MarÅŸÄ± ilahi gibi okundu

Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Åžehit Recep TopaloÄŸlu Spor Salonu'nda okullar arasÄ± masa tenisi ÅŸampiyonasÄ± dÃ¼zenlendi. Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin mehter takÄ±mÄ± program Ã¶ncesi Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± ilahi gibi seslendirdi. Salonda bulunanlar Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunurken saygÄ± duruÅŸunda bulundu. Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan 17 Mart GÃ¼nÃ¼ SÃ¼leyman Demirel KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde, 12 Mart Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve 18 Mart Ã‡anakkale DestanÄ± dolayÄ±sÄ±yla 'AsÄ±m'Ä±n Nesli Ã‡anakkale'de' isimli program dÃ¼zenlendi. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un kendi ÅŸiirlerinden bestelenen marÅŸlar, ilahiler ve ÅŸarkÄ±lar icra edildi. Mehmet Akif Ersoy'a ait ÅŸiirlerden bestelenen marÅŸ, ilahi ve ÅŸarkÄ±lar Ahmet HakkÄ± Turabi tarafÄ±ndan seslendirildi. Ä°stiklal MarÅŸÄ± tasavvuf musikisi korosu eÅŸliÄŸinde seslendirilirken, salonda bulunanlar koltuklarÄ±nda oturarak izledi.