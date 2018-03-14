İstiklâl Marşı çıkışı: Güfte var betse yok

BUNLAR İMANSIZ, KAFİR

“BAKIN şu anda önce siviller, arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin’den çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki benim Mehmet’im, o yavrum, yere atılan Kuran-ı Kerim’i yerden kaldırırken el yapımı bombayla şehit ediliyor. Bunlar imansız, kafir, bunların akıbeti belli. Fırat Kalkanı harekâtında güya dünyanın en tehlikeli, en vahşi, en acımasız, en donanımlı terör örgütü olan DEAŞ’ı karşımıza diktiler. Bunlar böyle hain. Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen, Batı medyası tarafından allanıp pullanan teröristler, girdiğimiz her yerde kuyruklarını kıstırıp önümüzden kaçtılar. Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptılar.



YENİ MARŞLARLA YÜRÜTELİM

İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümüydü. En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii ki burada da bestekârlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar, inşallah bir gün o da olur. Tabii hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir Mehter Marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah Mehter Marşı ile yürüyor. Askerimizi de Mehter Marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. Aynı şekilde 15 Temmuz gibi büyük bir destanı Akif’in, Çanakkale ve İstiklal mısraları kıvamında anlatacak bir şiirimiz, bir marşımız da mevcut değil. Demek ki şiirlerini sadece lafzıyla değil yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.”



'HAÇLI ARTIĞI TİPLER VAR'

Bölücü örgütün saflarında sadece PKK’lılar, PYD’liler değil, aynı zamanda DEAŞ’lılar, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş cani ruhlu Haçlı artığı tipler de var. Hiçbiri de bizim Mehmetçik’lerimizin karşısında varlık gösteremedi. Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacak olan teröristler de daha biz gelmeden arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar. Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar. Teröristlerin bölgeye girmek ve çıkmak üzere kullandıkları doğu tarafı bugün yarın kapanacak inşallah. Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi projesi kuşatmanın tamamlandığı şu günlerde dahi köpürtülmeye devam ediyor. Çeşitli defalar bu oyun oynanmaya çalışıldı. Bu amaçla Afrin’e konvoylar yola bile çıkarıldı. Bu konvoyları içlerindeki sivillere zarar vermeden imha ettik ve oyunu bozduk. Afrin’i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç’i (Menbiç) de temizleyeceğiz, Fırat’ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz. Hedef, topraklar değil, hedef tamamen teröristlerden bölgeyi arındırmaktır. Kuzey Irak’taki terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyoruz. Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız.



