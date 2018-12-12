İstiklal Madalyası mücadelesi
KURTULUŞ Savaşı şehidi ve gazisinin yakını TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak İstiklal Madalyası talebinde bulundu.
Şanlıurfa’dan Osman Dindarzade, dedesi Cevher Dindarzade’nin Kurtuluş Savaşı’nda Badıllı Aşiret Reisi Sait Bey’in öncülüğünde çetelerle birlikte Fransızlara karşı savaşırken yaralandığını, Kocaeli’nden Metin Can ise büyük dedesinin 1921 yılında Eşme Kaymakamı olduğunu ve Yunan işgali sırasında tutuklanıp hapishanede 1924 yılında işkenceyle şehit edildiğini kaydetti. Komisyon dilekçelere şu yanıtları verdi:
“Cevher Dindarzade’nin madalya hak sahipliğine ait bilgi ve belgeye rastlanmadığı tespit edilmiştir.”
“Ahmet Şevki hakkında gerekli belgeler gönderilmediğinden, mevcut bilgilerle arşiv araştırması sonucunda şahsın kaydına ulaşılamamıştır.”
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