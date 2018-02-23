İstiklal Caddesi'ne saksılar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre inşaat çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi’nde çevre düzenlemesine giriliyor. Proje kapsamında bin 350 metrelik tarihi caddeye saksı içinde 24 adet ağaç yerleştirilecek.

Bu kapsamda, İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı’na bağlandığı noktaya da 8 saksı ağaç konulacak. İBB'nin açıklamasına göre tarihi caddenin yeşillendirilmesi kapsamında dört farklı türde ağaç yerleştirilecek.



1 MART'TA GELİYOR



Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı’nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri, ilex ve defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi.



1 Mart’ta yerleştirme işlemlerinin başlanacağı projede saksılardan 4 adedi İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde tasarlandı.

İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığınca saksıların yerleri belirlenirken, esnafın görüşünün alındığı, dükkan önlerini kapatmayacak şekilde konulacağı belirtildi.



Açıklamaya göre oturma yerleri ahşap olacak saksıların tasarımında, İstiklal Caddesi’nin dokusundan ve cadde üzerindeki tarihi yapılardan ilham alındı. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi’ne mevsimlere göre meyve ağacı saksıları da yerleştirecek.







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