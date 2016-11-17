İstiklal Caddesi'nde silahlı kavga
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bu sabah saatlerinde çıkan silahlı kavga büyük paniğe neden oldu. Kavgada iki kişi yaralandı.
Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi Odakule yakınında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçak ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi bacağından vurularak yaralandı.
Cadde üzerinde görevli polislerin müdahalesi ile kavgaya karışan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE İNCELEME
Polis, olay yerine güvenlik şeridi çektikten sonra olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerine incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde 2 bıçak ile olayda kullanılan 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezine giren zanlılar "Hakettikleri cezayı aldılar" diye bağırdı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle