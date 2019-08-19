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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
19.08.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

İstiklal Caddesi’nde dehşet saçtı... Ve yakalandı

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İstiklal Caddesi’nde dehşet saçtı... Ve yakalandı

BEYOĞLU İstiklal Caddesi’nde motosikletine aldığı turist iki kadınla seyir halindeki sürücü insanların arasına daldı. Motosikletin çarptığı bir kadın turist ve motosikletten düşen yabancı uyruklu iki kadın yaralandı. Kazanın ardından kaçan motosiklet sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Arkasına aldığı yabancı uyruklu iki kadınla trafiğe kapalı olan İstiklal Caddesi’nde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü turist bir kadına çarptı, kadın turist yere düşüp başından yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın da yola savrularak yaralandı. Yine motosikletin çarptığı başka bir kadın da kazadan yara almadan kurtuldu.

ÇOCUĞU ANİ REFLEKSİYLE SON ANDA KURTARDI

Motosikletin turist kadına çarptıktan sonra hızla üzerlerine geldiğini gören bir kişi yanındaki çocuğu kucaklayıp çekerek son anda kurtardı.

KAZA YAPTI YARDIM BİLE ETMEDEN KAÇTI

Çarptığı turist kadın ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu iki kadın yerde acı içinde kıvranırken bir süre etrafa bakınan motosikletli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken polis, kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu ilçe emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüpheli S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan S.A.’nın, turist kadınların acil bir yere gitmek istediklerini söylemeleri üzerine onlara yardım amaçlı motosikletine bindirdiğini söyledi. Şüpheli İstiklal Caddesi’nden giderken hız yaptığını kabul etti. Şüpheli Taksim Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir motosikletin arkasında iki kadınla birlikte İstiklal Caddesi’nde ilerlediği görülüyor. Motosiklet daha sonra bir kadına çarparak yere düşürüyor. Yere düşen kadına yardım etmek için çevredekiler yanına gidiyor. Sürücünün etrafına aldırış etmeden motosikletle kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bir başka açıda ise motosikletin üstlerine geldiği gören bir kişi yanındaki çocuğu çekerek kurtarıyor.

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