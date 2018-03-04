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    ‘İstikbalimiz için her şeyi göze aldık’

    AA
    04.03.2018 - 21:24 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Mücadelemizi de buna göre vermeyi sürdüreceğiz. Bugün Afrin'deyiz, yarın Menbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz" dedi. Program yoğunluğu nedeniyle AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılamayan Erdoğan'ın gönderdiği mesaj, kongrenin yapıldığı Menteşe Spor Salonu'nda okundu.

    Milletin hakikatleri gördüğünü, bu nedenle de şartlar ne olursa olsun, yıllardır kendilerine desteği hiç esirgemediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Milletimizin desteğine, hangi alanda ne yapmamız gerekiyorsa, hangi hizmeti ortaya koymamız icap ediyorsa, hangi mücadeleyi vermemiz bekleniyorsa, onu yaparak cevap vermenin gayreti içinde olduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Mücadelemizi de buna göre vermeyi sürdüreceğiz. Bugün Afrin'deyiz, yarın Menbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin ne kanları yerde kalacak ne de fedakârlıkları boşa gidecektir. Ülkemizin üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların bozulması bakımından 2019 seçimleri çok önemlidir. Bu seçimler, siyasi sonuçları yanında, istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin de geleceğini belirleyecektir. 2023 yürüyüşümüzde olduğu gibi 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirirken de Muğla’yı güçlü bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz." 

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , recep tayyip erdoğan , son dakika
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