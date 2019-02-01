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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstihdamı arttıran belediyecilik

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İstihdamı arttıran belediyecilik

CHP, yarın yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında aday belirleme işlemini tamamladıktan sonra aday tanıtım toplantısıyla seçim bildirgesini açıklayacak. CHP’nin bildirgesinde “Tükettikleriyle kazanan hem de tüketim harcamalarını azaltan bir belediyecilik” anlayışını ortaya koyacak. CHP, beyannamede işsizlere yeni istihdam alanı yaratacak ve kent ekonomisini canlandıracak projelere yer verecek.

CHP, haftasonu yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında son 286 adayını belirleyerek seçim çalışmalarına başlayacak. CHP, aday belirleme sürecini tamamladıktan sonra Ankara’da büyük bir aday tanıtım toplantısı yapmayı planlıyor. Ancak CHP’nin gelecek hafta yapmayı planladığı aday tanıtım toplantısında, Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılan etkinlikler nedeniyle sıkıntı oldu. CHP, şubat ayının ilk haftası için salonu istedi. Ancak CHP’nin istediği tarih salondaki basketbol maçlarıyla çakıştı. CHP’nin, Basketbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde girişimleri sürüyor. Etkinliğin 10 Şubat’ta yapılabileceği belirtiliyor.

İstihdamı arttıran belediyecilik

‘TÜKETTİKLERİMİZLE KAZANACAĞIZ’

CHP’nin aday tanıtım toplantısında açıklayacağı seçim bildirgesinde belediyeciliğe yeni bir bakış açışı getirileceği belirtildi. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un verdiği bilgiye göre seçmene güçlü yerel yönetim vurgusuyla belediyelerin yetkilerinin arttırılacağı bir model önerilecek. Yerel seçim beyannamesi ağırlıkla ekonomi, istihdam, işsizlikle mücadele ve kent yoksulları üzerine alternatif sunacak. CHP, beyannamede işsizlere yeni istihdam alanı yaratacak ve kent ekonomisini canlandıracak projelere yer verecek. Ayrıca bildirgede şehirlerin fiziki şartları ve sokak hayvanlarıyla ilgili öneriler de bulunulacak. CHP, belediyeciliğe yeni bir tanım getirerek, “Hem tükettikleriyle de kazanan hem de tüketim harcamalarını azaltan bir belediyecilik” vaat edecek. Seyit Torun, “Kent atıklarının ekonomik olarak değerlendirilmesini önereceğiz. Böylece tükettiklerimizle kazanacağız. Ulaşımdan mutfağa kadar bazı projelerimizle de vatandaşların tüketim harcamalarını azaltacağız” dedi. Torun beyannameyle ilgili şunları söyledi:

HAYVAN AMBULANSI OLACAK

“Belediyecilik bizim işimiz. İnsana yatırım yapan ve insanı önde tutan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir belediyecilik anlayışı sunuyoruz. Aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunan, yaşadığımız ekonomik krizin aile ekonomisini etkilememesi için katkılarımız da olacak. Teknolojiyi kullanarak verdiğimiz hizmetlerle insan hayatını kolaylaştıran kentler oluşturacağız. Aynı zamanda sokak hayvanları için hayvan ambulansı, askıda mama gibi önemli projelerimiz olacak.”

KENDİSİ DEĞİLMİŞ GİBİ

Torun, AK Parti’nin yerel seçim manifestosunu da eleştirerek, “Erdoğan AKP ilk kez belediye başkanlığına adaymış bir manifesto açıklıyor. Bu söylediklerini yıllardır gerçekleştirmemek için elini tutan mı vardı? Yıllardır neredeydin? Neden tasarruf yapmadın, neden yatay şehirler kurmadın, İstanbul Esenyurt’taki, Zeytinburnu’ndaki betonları kim dikti? Ülkeyi betona ve ranta kim peşkeş çekti? Çarpık, adaletsiz ve sürdürülemez boyutlara varan kentleşme düzenini yaratan, AKP politikalarıdır” dedi.

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