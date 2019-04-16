İstihbaratçı binbaşıya FETÖ'den hapis istemi
Ankesörlü telefon ve sabit hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekiliyken tutuklanan binbaşı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Açığa alınan tutuklu binbaşı H.İ.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından, şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, şüphelinin, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem imamlarıyla buluşarak örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi.
Örgütün yapısı, toplanan bilgi ve belgelere de yer verilen iddianamede, tutuklu binbaşının, haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişiler ile HTS irtibatının bulunduğunun tespit edildiği vurgulandı.
İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı sanıkların binbaşı H.İ.K. hakkındaki ifadelerine yer verildi. H.İ.K'nin "FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfına" tabi olduğuna dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Şüpheli Aydın'da 2001'de FETÖ yapılanması içerisinde yer alarak örgütün mahrem abisiyle iletişime geçerek örgütsel toplantılara ve faaliyetlerine katıldığına dair tanık beyanı, şüphelinin Gaziantep'te bulunan sabit hatlardan arandığına dair tespitler ile şüphelinin haklarında örgüt üyeliğinden sanıklar ile HTS irtibatının bulunması nazara alındığında örgütün mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu, TSK mensubu asker kimliğine rağmen FETÖ/PDY içerisinde bağlı olduğu mahrem imam tarafından umuma açık yerlerde bulunan kontörlü telefonlardan aranmak suretiyle örgütsel görüşmeler yaptığı, örgütsel buluşma ve toplantılar için buluşma yer ve zamanı belirledikleri, örgütün sivil mahrem imamlarıyla buluşarak görüştüğü dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle