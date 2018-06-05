İstihbarat raporlarına yansıdı... Örgütte büyük öfke

İHA'nın ulaştığı istihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre, FETÖ mensupları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, 'Rüya gördüm bahar yakındır' diyen terör örgütü FETÖ lideri Gülen'in, 'bir gün cezaevinde kalması halinde aynı rüyayı görüp görmeyeceğini' konuşuyor. Örgüt mensuplarının, 'geçmiş dönemlerde FETÖ lideri Gülen'in açıklamalarını din haline getirdikleri, bu hatayı yeni yeni anlamaya başladıkları' da ifade edildi.



'ABD'de aileleri ile birlikte lüks içinde yaşayıp keyif yapanların, Türkiye'de çile çekenlere akıl vermelerinin kabul edilemeyeceğini' konuşan örgüt üyelerinin, öfkelerini ifade ettiği belirtiliyor.