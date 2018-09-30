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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
30.09.2018 - 21:07, Son Güncelleme:

İstihbarat bilgilerini ‘mahrem abi’ye taşımış

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
İstihbarat bilgilerini ‘mahrem abi’ye taşımış

Ankesör soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçundan iddianame düzenlenen eski binbaşı Şeyhmus Ö., ifadesinde “Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde çalışmış olduğum birimlerdeki kurum personelinin bilgilerini benden sorumlu olan ‘abilerime’ verdim” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanan Şeyhmus Ö., sorgusunda kendisinden sorumlu ‘mahrem imamlar’ Ömer T., Güngör Ö., Ahmet Ali S. ve Haluk S.’nin adlarını söyledi ve fotoğraflarını teşhis etti. Şeyhmus Ö. özetle şunları söyledi:

“Ömer T. beni ve benim ile birlikte gelenleri askeri liseye girmemiz konusunda ders çalıştırırdı. Mülakatla ilgili bana bilgi verdi. ‘Kesinlikle bizden bahsetmeyin, dini inançlarınızı saklayın ve kendinizi Atatürkçü olarak aksettirin’ dedi. 2012’de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na tayinim çıktı. Ömer T. benimle görüşmek için telefon ile irtibata geçti. O dönem Ömer T. Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşinin danışmanlarından birisi idi.

Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde çalışmış olduğum birimlerdeki kurum personelinin bilgilerini benden sorumlu olan ‘abilerime’ verdim. Her çalıştığım yerdeki ‘abim’ zaten benden bu bilgileri isterdi. Ben bir defasında Bingöl İstihbarat Şube Müdürü iken gelen bir BİMER ihbarında FETÖ üyesi olan bir askerin ismini benden sorumlu olan Mustafa ile paylaştım. Mustafa bunu araştıracağını söyledi. Akabinde bu şahsın temiz olduğuna dair MİT ve Emniyet birimlerinden rapor geldi. Bu olay darbeden önce olmuş bir olaydı. Örgüt, çalışmış olduğum yerlerde kendimi gizleyerek görevime devam etmemi, ihtiyaç olduğu takdirde istediklerini söylememi istenmişti.” 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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