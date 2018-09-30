İstihbarat bilgilerini ‘mahrem abi’ye taşımış
Ankesör soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçundan iddianame düzenlenen eski binbaşı Şeyhmus Ö., ifadesinde “Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde çalışmış olduğum birimlerdeki kurum personelinin bilgilerini benden sorumlu olan ‘abilerime’ verdim” dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre ‘etkin pişmanlık’ hükümlerinden faydalanan Şeyhmus Ö., sorgusunda kendisinden sorumlu ‘mahrem imamlar’ Ömer T., Güngör Ö., Ahmet Ali S. ve Haluk S.’nin adlarını söyledi ve fotoğraflarını teşhis etti. Şeyhmus Ö. özetle şunları söyledi:
“Ömer T. beni ve benim ile birlikte gelenleri askeri liseye girmemiz konusunda ders çalıştırırdı. Mülakatla ilgili bana bilgi verdi. ‘Kesinlikle bizden bahsetmeyin, dini inançlarınızı saklayın ve kendinizi Atatürkçü olarak aksettirin’ dedi. 2012’de Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na tayinim çıktı. Ömer T. benimle görüşmek için telefon ile irtibata geçti. O dönem Ömer T. Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşinin danışmanlarından birisi idi.
Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde çalışmış olduğum birimlerdeki kurum personelinin bilgilerini benden sorumlu olan ‘abilerime’ verdim. Her çalıştığım yerdeki ‘abim’ zaten benden bu bilgileri isterdi. Ben bir defasında Bingöl İstihbarat Şube Müdürü iken gelen bir BİMER ihbarında FETÖ üyesi olan bir askerin ismini benden sorumlu olan Mustafa ile paylaştım. Mustafa bunu araştıracağını söyledi. Akabinde bu şahsın temiz olduğuna dair MİT ve Emniyet birimlerinden rapor geldi. Bu olay darbeden önce olmuş bir olaydı. Örgüt, çalışmış olduğum yerlerde kendimi gizleyerek görevime devam etmemi, ihtiyaç olduğu takdirde istediklerini söylememi istenmişti.”
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